Turiștii care stau la cort în spații neamenajate, amendați de poliția din Tuzla

Autoritățile din Tuzla au început să aplice amenzi persoanelor care campează în spațiile neamenajate. Nu puțini au fost cei care s-au trezit cu poliția care a aplicat amenzi usturătoare.

Situația este destul de deranjantă pentru turiști, având în vedere că majoritatea oamenilor care vin la mare preferă să campeze într-un loc liber și liniștit, departe de vecini, scrie

De câțiva ani s-a luat decizia de a se interzice campare directă pe plaja din Tuzla. Există câteva opțiuni în care îți poți amplasa cortul în zone amenajate, dar, evident.

Plaje precum Vadu, Corbu și Tuzla sunt de multă vreme preferate pentru o escapadă cu cortul în mijlocul naturii. Pentru că erau invadate vara, autoritățile au încercat să protejeze mediul înconjurător de dezastrul care poate fi lăsat în urmă de turiști. Astfel, amenzile au crescut, iar controalele sunt mai dese. Totodată, în multe din zone, camparea a devenit interzisă.

Despre plaja Tuzla se spune că este ultima plajă sălbatică din Constanța. Ea este una dintre destinațiile favorite ale celor care aleg să își petreacă vacanța pe litoralul românesc, iar fiecare weekend de vară aduce mii de turiști.

O turistă din Prahova a povestit experiența sa pe plaja Tuzla, plajă lăudată în presă și în online. Aceasta a susținut că i-a fost dificil să ajungă acolo deoarece nu există indicatoare în zonă, iar drumurile sunt prăfuite. Odată ajunsă pe plajă, însă, a avut parte de o surpriză plăcută.

Cum e pe plaja Tuzla. Experiența unei turiste

„Plaja nu se prea zărea, malul este destul de înalt și cu multa vegetație, dar marea era superbă, turcoaz, o culoare cum nu am văzut niciodată la Marea Neagră, în niciun colț al litoralului. Am mers vreo 500 de metri pe drumul prăfuit și apoi am coborât un drumeag pietruit care se opera direct pe nisip.

Marea superbă, câteva alge la mal , dar foarte puține, plaja nu foarte lată cca 25 m, și lungă , în jur de 1 km, dar nu mai era deloc virgina așa cum văzusem în toate reportajele”, a povestit turista, pentru