Ucraina și Republica Moldova mai aproape de UE. Klaus Iohannis: „Această decizie aduce speranță și încredere în viitorul Uniunii Europene pentru oamenii din aceste țări”

Președintele Klaus Iohannis a venit cu o primă reacție la de a acorda Republicii Moldova și Ucrainei statutul de țară candidat la aderarea la UE.

„O realizare istorică astăzi, când Consiliul European acordă statutul de candidat pentru Ucraina și Republica Moldova. A ajuns la această decizie excepțională în urma unui sprijin puternic și a unor demersuri intense din partea României. Acordând, de asemenea, perspectiva europeană Georgiei cu pași importanți înainte.

Historic achievement today, as grants candidate status for Ukraine 🇺🇦 and the Republic of Moldova 🇲🇩. Reached this outstanding decision following 🇷🇴 strong support and intense demarches. Also granting European perspective to Georgia 🇬🇪 with important steps ahead.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis)