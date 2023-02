UE a dat verde la consumul larvelor gândacului de bălegar. Pot fi savurate în 23 produse precum pâinea, prăjituri sau supele din supermarket

Va fi un ingredient în diverse produse precum pâinea, pastele, prăjiturile sau batoanele de cereale.

UE a aprobat recent producția și comercializarea acestui nou aliment: pulberea de larve a gândacului de bălegar poate fi adăugată la conținutul a până la 23 de produse prezente în alimentația oricărui consumator iar insectele menționate vor reprezenta un alt ingredient pentru toate tipurile de pâine, paste, prăjituri sau chipsuri, printre altele – relatează

Nu sunt singurele insecte lăsate libere la consumul uman

Larvele gândacului de bălegar nu sunt primele insecte care au fost adăugată pe lista alimentelor autorizate de Bruxelles: este permis şi consumul de vierme de făină, lăcustă migratoare sau de greier domestic.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară – EFSA , a trebuit să aprobe printr-un aviz științific privind siguranța consumului larvelor, scrie publicația care relatează că primele paste din făină de greieri au ajuns deja în magazinele din Italia.

Etichetate corespunzător, vor putea fi sub formă congelată, pastă sau pulbere

În Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/58 al Comisiei Europene care a intrat în vigoare la sfârșitul lunii ianuarie, atât președintele, Ursula von der Leyen, cât și restul Comisiei, autorizează compania franceză Ynsect NL BV să comercializeze larvele gândacului de bălegar sub formă „congelată, pastă, uscată și pulbere” – relatează sursa citată.

Astfel, atunci când consumatorii vor cumpăra pâine, supe, fursecuri, batoane de cereale sau terci din supermarketuri este posibil să achiziționeze și aceste noi ingrediente aprobate pentru consumul uman.

UE a dispus în regulament ca alimentele care conțin larve de gândac să fie „etichetate corespunzător”, astfel încât consumatorul să fie conștient de ceea ce cumpără și ce mănâncă.

Ce produse pot conține larve de gândac de bălegar

Larvele de gândac de bălegar pot fi folosite în conținut maxim din 100 grame de produs finit în 23 produse pe care consumatorii le cumpără în mod regulat precum pâine si chifle – 20 g (sub formă de pulbere), ciorbe – 15 g (sub formă de pulbere), Biscuiți sărați și grisine – 10 g (sub formă de pudră), Fidea – 10 g (sub formă de pudră), Chipsuri – 10 g (sub formă de pudră), Gustări, altele decât cartofii prăjiți – 10 g (forma uscata) / 10 g (forma pulbere), Cereale procesate și cereale pentru micul dejun – 10 g (forma uscata) / 10 g (forma pulbere) Unt de arahide – 15 g (sub formă de pulbere), articole de ciocolată – 5 g (sub formă de pulbere), Batoane de cereale – 25 g (formă uscată) / 25 (formă pudră), Terci- 15 g (sub formă de pulbere), Gustări sărate gata de consumat – 20 g (sub formă de pulbere), Premixuri (uscate) pentru produse de patiserie – 10 g (sub formă de pudră), Mâncăruri de paste uscate – 10 g (sub formă de pudră), Produse de paste umplute – 28 g (forma congelată sau pastă) / 10 g (formă pudră), preparate din carne – 14 g (forma congelată sau pastă) / 5 g (formă pudră), înlocuitori de carne – 40 g (forma congelată sau pastă) / 15 g (formă pudră), Lapte și înlocuitori de lactate – 10 g (sub formă de pudră), Mâncăruri pe bază de cereale sau paste – 5 g (sub formă de pulbere), Mâncăruri pe bază de pizza – 5 g (formă uscată) / 5 g (formă pudră), zer praf – 35 g (sub formă de pulbere), suplimente alimentare – 4 g/zi (sub formă de pudră).

Monopol pe cinci ani al unei firme franceze

Momentan, o singură companie din întreaga Uniune Europeană este autorizată să comercializeze larve de gândac de bălegar, deși nu este blocată posibilitatea ca și alții să se alăture acestei oferte.

„Numai societatea Ynsect NL BV este autorizată să introducă pe piața Uniunii alimentul nou menționat la articolul 1 pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, cu excepția cazului în care un solicitant ulterior obține autorizație pentru acest lucru”, se arată la articolul 2 din regulament, conform Știri Diaspora.

Prin urmare, pe termen scurt, Ynsect NL BV se poate bucura de un monopol în acest domeniu.

Compania a fost înființată la Paris în 2011 cu scopul de a „reinventa lanțul alimentar” datorită „propunerii unei alternative mai sustenabile, cu o calitate nutrițională ridicată”, așa cum menționează pe site-ul său.

Astăzi, este „liderul mondial” în producția de ingrediente pe bază de insecte pentru nutriția oamenilor, animalelor și plantelor, conform publicației amintite.