Uită de look-ul clasic! Adrian Perjovschi a dezvăluit ce coafuri și culori se poartă în 2026

Adrian Perjovschi, unul dintre cei mai apreciați hairstiliști din România, a transformat ziua lui de naștere într-un eveniment spectaculos. În fața a peste 200 de invitați acesta a prezentat, miercuri seara, în cadrul show-ului „Restart yourself: Upgrade!”, trendurile în hairstyling pentru 2026. Evenimentul a marcat o triplă sărbătoare: 25 de ani de carieră, 17 ani de la înființarea Jovsky Studio și aniversarea sa personală. Pe covorul roșu au defilat 10 modele transformate de o echipă de 30 de experți, aducând la viață viziunea hairstilistului pentru anul viitor.

Ce a însemnat evenimentul „Restart yourself: Upgrade!”

Pentru al optulea an consecutiv, Adrian Perjovschi a lansat oficial colecția de trenduri internaționale în hairstyling pentru anul următor. Show-ul a combinat influențe urbane, coregrafii spectaculoase și prezentări pe covorul roșu, oferind o experiență completă pentru cei prezenți.

Printre invitați s-au numărat nume cunoscute precum Adelina Pestrițu, Laura Cosoi, Geanina Ilieș, Valentina Pelinel, Monica Bârlădeanu, Gabriela Oțil, Daiana Anghel, Diana Bart, Mirela Retegan, Livia Graur și Oana Zamfir, vedete care de-a lungul timpului și-au pus imaginea în mâinile hairstilistului.

Ce a declarat Adrian Perjovschi despre meseria sa

Vizibil emoționat, hairstilistul a subliniat legătura sa profundă cu această profesie: „Iubesc meseria de hairstylist și sunt recunoscător că datorită ei am întâlnit atât de mulți oameni frumoși și valoroși care-mi sunt alături pe drumul profesional și personal, unii dintre ei, de peste 25 de ani. Îmi doresc ca româncele, pe care eu le consider cele mai frumoase femei din lume, să aibă parte de tot ceea ce este mai bun, mai în trend și mai profesionist în ceea ce privește îngrijirea și serviciile de beauty, astfel că aceasta este promisiunea mea cu noua locație din Verdi, la 17 ani de când am deschis primul salon”, a declarat Adrian Perjovschi, notează .

Ce culori de păr se poartă în 2026

Colecția Hair Trends 2026 pune accent pe echilibrul dintre spectaculos și purtabil. Printre nuanțele-vedetă anunțate se numără:

Arămiul intens , cu reflexe aurii și portocalii, ideal pentru tenurile calde;

Roșul profund – de la burgundy la vin sau magenta, pentru un efect dramatic și modern;

Movul în tonuri jewel – prună, regal sau violet fumuriu, pentru un look elegant și îndrăzneț;

Nuanțele naturale – brunet cald, caramel, blond miere sau bej prăfuit, pentru un stil blând și ușor de întreținut.

Aceste culori vor fi puse în valoare prin tehnici moderne: balayage, root shadow, accente luminoase în jurul feței (money pieces) și tonalizări personalizate.

Ce tunsori intră în topul preferințelor

Adrian Perjovschi lansează pentru 2026 o colecție diversă de tunsori, create să pună în valoare și să reflecte personalitatea fiecărei persoane:

Shag modern , cu straturi texturate și curtain bangs, pentru mișcare și lejeritate;

Boburi și loburi texturate , adaptabile și elegante, perfecte pentru orice formă a feței;

Pixie și bixie , opțiuni scurte și îndrăznețe, cu multă textură și impact vizual;

Franjuri curtain , retro și modern în același timp;

Tunsori stratificate și texturate, care pun accent pe naturalețea părului și pe felul în care acesta se așază în viața de zi cu zi.

Care este filosofia Hair Trends 2026

Noua colecție este despre echilibru între expresivitate și naturalețe. Perjovschi își dorește ca fiecare femeie să găsească un look care să îi ofere încredere, dar să fie totodată ușor de purtat și de întreținut.

„Vrem să propunem look-uri care să permită autoexprimare prin culoare celor care vor să iasă în evidenţă, dar totodată să oferim opţiuni care nu necesită întreţinere constantă, dar care arată mult timp proaspăt, modern și elegant. Fie că optezi pentru un intermezzo sclipitor de roșu sau mov sau preferi tonuri naturale cu accente calde, colecția noastră are opțiunea potrivită pentru tine. Mai presus de toate, Hair Trends 2026 îți propune să îți alegi culoarea și tunsorile care te fac să te simți încrezătoare, căci frumusețea începe din starea pe care o porți”, a explicat hairstilistul.