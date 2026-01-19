B1 Inregistrari!
ULTIMA ORĂ: Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Judecătorii au dat arest la domiciliu fiului și nepotului mercenarului

Adrian A
19 ian. 2026, 15:26
Fiul și nepotul lui Horațiu Potra scapă de după gratii. Judecătorii au decis să schimbe măsura arestului preventiv cu arast la domiciliu în cazul celor doi. În cazul mercenarului lui Călin Georgescu, magistrații au decis ca acesta să rămână în continuare după gratii.

De ce au respins judecătorii cererea lui Potra

Horațiu Potra a invocat faptul că el, alături de fiul și nepotul său, sunt singurii inculpați din dosarul tentativei de lovitură de stat care se află încă în pușcărie și le-a spus magistraților că decizia de a accepta extrădarea rapidă din Dubai ar trebui să fie interpretată ca o dovadă clară a disponibilității sale de a colabora cu anchetatorii.

Ceea ce ar fi trebuit să îi convingă pe judecători că poate fi lăsat în libertate sau măcar în arest la domiciliu.

Însă, judecătorii nu s-au lăsat înduplecați decât în cazul nepotului și fiului mercenarului. Și i-au plasat în arest la domiciliu. În cazul lui Horațiu Potra s-a decis ca acesta să rămână în continuare în arest preventiv.

„Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul Potra Horaţiu împotriva încheierii din data de 09 ianuarie 2026 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, în dosarul nr. 6008/2/2025/a1.6.

Obligă contestatorul-inculpat la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. II. Admite contestațiile formulate de inculpaţii Potra Alexandru Cosmin şi Potra Dorian împotriva aceleiaşi încheieri.

Desființează, în parte, încheierea contestată şi, rejudecând: În baza art. 348 raportat la art. 242 alin. (2) şi art. 218 din Codul de procedură penală, dispune înlocuirea arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu faţă de inculpaţii Potra Alexandru Cosmin şi Potra Dorian pe o durată de 30 de zile de la 19 ianuarie 2026 până la 17 februarie 2026, inclusiv.”, arată decizia judecătorilor de la Înalta Curte.

Ce acuzații i se aduc mercenarului lui Georgescu

Liderul mercenarilor a fost trimis în judecată de către Parchetul General, alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și încă alte 20 de persoane, acuzați de infracțiuni grave vizând destabilizarea României.

Procurorii au prezentat în rechizitoriu că, pe 7 decembrie 2024, imediat după decizia Curții Constituționale privind anularea alegerilor prezidențiale, Georgescu s-a întâlnit în condiții clandestine cu Potra, la un complex de echitație din Ciolpani, Ilfov. Se susține că mercenarul a sprijinit campania electorală și a desfășurat activități de recrutare și instruire paramilitară.

Procurorii afirmă că, la acea întâlnire, Georgescu şi Potra au discutat un plan conform căruia mercenarul şi persoane din anturajul său, cu pregătire militară, urmau să desfăşoare acţiuni violente cu caracter subversiv, pentru a deturna manifestaţiile paşnice de la vremea respectivă.

