Cum ajunge agricultura să reziste, dar să devină tot mai vulnerabilă Deși nu asistăm la un colaps al agriculturii, sectorul devine tot mai vulnerabil, iar această diferență este esențială. Percepția că lipsa aratului duce automat la lipsa producției este greșită. continuă să producă, însă într-un regim de compromis, în care lucrările sunt reduse la minimum necesar. „Fiecare economie vine însă cu un cost ascuns – o dependență mai mare de condițiile meteo. Conform estimărilor din literatura de specialitate, producția vegetală scade cu 1-4% în scenarii normale și poate ajunge la minus 15% sau mai mult dacă apare seceta. Efectul nu este liniar, ci cumulativ”, a transmis președintele AEI.

Nu doar aratul este afectat, ci întregul lanț de lucrări agricole, de la pregătirea solului până la recoltare. Unele terenuri deja lucrate riscă să fie abandonate, iar anumite etape tehnologice pot rămâne nefinalizate. Presiunea nu vine doar din câmp, ci din întreg ecosistemul economic. Costurile cresc simultan la motorină, transport, energie și inputuri agricole. Astfel apare un paradox tot mai evident. România produce suficient, dar consumatorii plătesc din ce în ce mai mult. „Nu vorbim de penurie, ci de o criză de acces la alimente”, a mai precizat președintele AEI, notează observatornews.ro.

Cât vor plăti, în realitate, românii pentru scumpirea din agricultură

Estimările arată că impactul se va simți direct în buzunarul , chiar dacă nu vorbim despre o criză de alimente. Președintele AEI avertizează că prețurile ar putea crește semnificativ, în special la produse de bază: uleiul ar putea fi mai scump cu 20–40%, carnea cu 15–30%, pâinea cu 10–25%, iar legumele cu 15–35%.

Datele arată că, în trimestrul III din 2025, o gospodărie cheltuia în medie 1.553 lei pe alimente și băuturi nealcoolice, însă tendința este clar ascendentă. Totuși, scumpirea motorinei nu se transferă integral în prețuri, fiind parțial atenuată de subvențiile acordate fermierilor și transportatorilor, precum și de faptul că transportul reprezintă aproximativ 15% din costul final.

Chiar și așa, diferențele devin vizibile. La un preț al motorinei de 9,5 lei/l, coșul lunar ar putea ajunge la 1.700–1.760 lei pe gospodărie, iar la 10,5 lei/l ar urca la 1.760–1.840 lei. Asta înseamnă un plus de 60–100 lei lunar. Pentru o familie cu doi adulți și doi copii, impactul este și mai clar. Cheltuielile ar putea ajunge la 2.550–2.640 lei sau chiar la 2.760 lei, în funcție de prețul carburantului. Comparativ cu 2025, vorbim despre o creștere de aproximativ 300–400 lei pe lună. Cele mai afectate vor fi produsele de bază, precum uleiul, pâinea, lactatele, carnea și legumele.

La nivel macroeconomic, impactul rămâne limitat, având în vedere că agricultura contribuie cu aproximativ 2,5% la PIB, însă la nivelul vieții de zi cu zi, efectele sunt cât se poate de reale.