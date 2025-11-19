B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » UMPMV: „Tăierile de efective și cele salariale în domeniul securității naționale reprezintă un risc strategic major pentru România”

Traian Avarvarei
19 nov. 2025, 10:40
Sursa foto simbol: Inquam Photos / George Călin

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV), condusă de gl. (r) Gabriel Oprea, atrage atenția că eventualele tăieri de efective și salarii în domeniul securității naționale, despre care se discută la nivelul Guvernului, reprezintă un risc strategic major pentru România, mai ales în contextul în care avem război la graniță și suntem ținta unor atacuri hibride și presiuni cibernetice.

UMPMV susține că tăierile de salarii vor descuraja personalul și riscăm să rămânem fără specialiști. Asta ne va vulnerabiliza în fața atacurilor și ne va aduce în contradicție cu angajamentele NATO. Mai mult, avertizează Uniunea, fără un personal specializat complet și bine motivat, cresc riscurile de tensiuni și acțiuni destabilizatoare în plan intern.

În schimb, UMPMV propune creșterea efectivelor, investiții în tehnică și consolidarea motivației celor care lucrează în sistemul de siguranță națională.

Comunicatul integral al Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul”:

România traverseaza una dintre cele mai tensionate perioade de securitate din ultimele decenii: razboi la granita, atacuri hibride, presiuni cibernetice, tensiuni sociale si etnice, încercari de influenta ostila si o instabilitate regionala care afecteaza direct siguranta nationala.

În acest context, discutiile privind reducerea efectivelor si diminuarea salariilor militarilor si politistilor, precum si ale personalului din SRI, SIE, SPP si STS, reprezinta o vulnerabilizare directa si periculoasa a capacitatii de reactie a statului român.

1. Demotivarea personalului

Militarii, politistii si personalul din serviciile speciale reprezinta coloana vertebrala a securitatii statului. Reducerile salariale în aceasta zona transmit un semnal profund gresit: ca statul nu îsi protejeaza oamenii din prima linie si ca nu întelege gravitatea momentului strategic.

2. Pierderea specialistilor

Taierile salariale accelereaza plecarea celor mai bine pregatiti profesionisti – piloti, operatori de drone, experti IT, specialisti cyber, analisti de intelligence, personal operativ din MAI, MApN si servicii. Fara acesti oameni, tehnica nu poate fi operata, iar reactia statului în criza devine lenta si ineficienta.

3. Slabirea capacitatii de reactie a statului

Într-o perioada cu potential ridicat de crize, România are nevoie de efective suficiente, bine pregatite si motivate. Reducerea personalului sau diminuarea veniturilor în structurile operationale slabeste direct securitatea nationala.

4. Contradictie cu angajamentele NATO

Statele din flancul estic cresc masiv investitiile în aparare, inclusiv pentru personal. România nu îsi poate permite mesajul de slabire a resursei umane exact când contextul regional cere consolidare.

5. Riscuri interne

În paralel cu presiunile externe, exista vulnerabilitati interne: tensiuni sociale, discursuri radicale, fenomene de polarizare, precum si tentative de instrumentalizare etnica. Slabirea structurilor de securitate poate încuraja actiuni destabilizatoare.

Directii corecte de actiune:

– Exceptarea completa a domeniului securitatii nationale de la orice taiere salariala sau diminuare de efective.

– Consolidarea motivatiei personalului militar si din MAI, SRI, SIE, SPP, STS.

– Cresterea efectivelor, nu reducerea lor.

– Investitii paralele în tehnica si oameni.

– Mesaj unitar de stat: securitatea nationala nu se negociaza.

Concluzie:

Într-un moment de risc major pentru România, orice reducere de efective sau venituri în zonele vitale de securitate reprezinta o eroare strategica. Statul român trebuie întarit, nu slabit. Oamenii care ne apara trebuie protejati, respectati si sprijiniti.

Securitatea nationala nu se taie. Securitatea nationala se consolideaza”.

