Un alpinist austriac a fost găsit vinovat de omor din culpă gravă după ce prietena sa a murit de hipotermie în timpul unei excursii pe muntele Grossglockner, anul trecut. Thomas P a primit o pedeapsă de 5 luni cu suspendare și o de 9.600 de euro, decizia stârnind dezbateri în comunitățile de alpiniști din Austria și din străinătate.

Circumstanțele tragediei

Kerstin G, prietena lui Thomas P, a murit în ianuarie 2025 pe cel mai înalt munte din Austria, în condiții extreme de frig (-8°C, resimțite -20°C) și vânt puternic (rafale de până la 74 km/h). Instanța a considerat că Thomas P, alpinist mult mai experimentat, era responsabil pentru siguranța cuplului și că nu a alertat la timp autoritățile, lăsând-o în urmă, conform BBC.

Trupul victimei a fost găsit de echipa de salvatori atârnat de o stâncă, cu rucsacul pe ea și cizmele desfăcute, ceea ce a evidențiat epuizarea completă a femeii.

Verdict și factori atenuanți

Judecătorul Norbert Hofer, el însuși alpinist experimentat, a subliniat că Thomas P era extrem de priceput, însă Kerstin nu avea experiența necesară pentru condițiile de iarnă.

Instanța a luat în calcul cazierul curat al bărbatului, pierderea prietenei și factori atenuanți precum reacțiile publice de pe rețelele sociale.

Declarațiile inculpatului și ale apărării

Thomas P a pledat nevinovat, declarând că îi pare profund rău și că și-a iubit partenera. Avocatul său, Kurt Jelinek, a explicat că cei doi se aflau într-o situație extrem de dificilă și că Kerstin era conștientă de riscurile excursiei.

Apărarea susține că inițial nu a fost nevoie de ajutor, însă situația s-a schimbat când femeia s-a epuizat aproape de vârf și i-a cerut să ceară sprijin.

Reacții și impact asupra comunității de alpiniști

Procesul a ridicat întrebări legate de răspunderea penală în alpinism: când asumarea riscurilor devine neglijență gravă?

Incidentul a atras atenția nu doar în Austria, ci și în comunitățile internaționale de alpiniști, generând dezbateri despre siguranță, responsabilitate și limitele deciziilor în condiții extreme.

Cronologia evenimentelor

În jurul orei 22:30, un elicopter de poliție a survolat zona, dar nu au fost trimise semnale de urgență.

La 00:35, Thomas P a contactat poliția montană, dar conținutul apelului este disputat.

La 02:00, el a coborât de pe vârf, lăsând-o pe Kerstin în urmă, conform imaginilor de pe camerele web.

Sentința poate fi atacată cu apel, iar cazul rămâne un precedent în materie de responsabilitate în alpinism.