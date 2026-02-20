Un alpinist austriac a fost găsit vinovat de omor din culpă gravă după ce prietena sa a murit de hipotermie în timpul unei excursii pe muntele Grossglockner, anul trecut. Thomas P a primit o pedeapsă de 5 luni cu suspendare și o amendă de 9.600 de euro, decizia stârnind dezbateri în comunitățile de alpiniști din Austria și din străinătate.
Kerstin G, prietena lui Thomas P, a murit în ianuarie 2025 pe cel mai înalt munte din Austria, în condiții extreme de frig (-8°C, resimțite -20°C) și vânt puternic (rafale de până la 74 km/h). Instanța a considerat că Thomas P, alpinist mult mai experimentat, era responsabil pentru siguranța cuplului și că nu a alertat la timp autoritățile, lăsând-o în urmă, conform BBC.
Trupul victimei a fost găsit de echipa de salvatori atârnat de o stâncă, cu rucsacul pe ea și cizmele desfăcute, ceea ce a evidențiat epuizarea completă a femeii.
Judecătorul Norbert Hofer, el însuși alpinist experimentat, a subliniat că Thomas P era extrem de priceput, însă Kerstin nu avea experiența necesară pentru condițiile de iarnă.
Thomas P a pledat nevinovat, declarând că îi pare profund rău și că și-a iubit partenera. Avocatul său, Kurt Jelinek, a explicat că cei doi se aflau într-o situație extrem de dificilă și că Kerstin era conștientă de riscurile excursiei.
Apărarea susține că inițial nu a fost nevoie de ajutor, însă situația s-a schimbat când femeia s-a epuizat aproape de vârf și i-a cerut să ceară sprijin.
Procesul a ridicat întrebări legate de răspunderea penală în alpinism: când asumarea riscurilor devine neglijență gravă?
Incidentul a atras atenția nu doar în Austria, ci și în comunitățile internaționale de alpiniști, generând dezbateri despre siguranță, responsabilitate și limitele deciziilor în condiții extreme.
Sentința poate fi atacată cu apel, iar cazul rămâne un precedent în materie de responsabilitate în alpinism.