B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un alpinist austriac a fost condamnat după ce prietena sa a murit degerată pe Grossglockner

Un alpinist austriac a fost condamnat după ce prietena sa a murit degerată pe Grossglockner

Selen Osmanoglu
20 feb. 2026, 10:31
Un alpinist austriac a fost condamnat după ce prietena sa a murit degerată pe Grossglockner
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Circumstanțele tragediei
  2. Verdict și factori atenuanți
  3. Instanța a luat în calcul cazierul curat al bărbatului, pierderea prietenei și factori atenuanți precum reacțiile publice de pe rețelele sociale.
  4. Declarațiile inculpatului și ale apărării
  5. Reacții și impact asupra comunității de alpiniști
  6. Cronologia evenimentelor

Un alpinist austriac a fost găsit vinovat de omor din culpă gravă după ce prietena sa a murit de hipotermie în timpul unei excursii pe muntele Grossglockner, anul trecut. Thomas P a primit o pedeapsă de 5 luni cu suspendare și o amendă de 9.600 de euro, decizia stârnind dezbateri în comunitățile de alpiniști din Austria și din străinătate.

Circumstanțele tragediei

Kerstin G, prietena lui Thomas P, a murit în ianuarie 2025 pe cel mai înalt munte din Austria, în condiții extreme de frig (-8°C, resimțite -20°C) și vânt puternic (rafale de până la 74 km/h). Instanța a considerat că Thomas P, alpinist mult mai experimentat, era responsabil pentru siguranța cuplului și că nu a alertat la timp autoritățile, lăsând-o în urmă, conform BBC.

Trupul victimei a fost găsit de echipa de salvatori atârnat de o stâncă, cu rucsacul pe ea și cizmele desfăcute, ceea ce a evidențiat epuizarea completă a femeii.

Verdict și factori atenuanți

Judecătorul Norbert Hofer, el însuși alpinist experimentat, a subliniat că Thomas P era extrem de priceput, însă Kerstin nu avea experiența necesară pentru condițiile de iarnă.

Instanța a luat în calcul cazierul curat al bărbatului, pierderea prietenei și factori atenuanți precum reacțiile publice de pe rețelele sociale.

Declarațiile inculpatului și ale apărării

Thomas P a pledat nevinovat, declarând că îi pare profund rău și că și-a iubit partenera. Avocatul său, Kurt Jelinek, a explicat că cei doi se aflau într-o situație extrem de dificilă și că Kerstin era conștientă de riscurile excursiei.

Apărarea susține că inițial nu a fost nevoie de ajutor, însă situația s-a schimbat când femeia s-a epuizat aproape de vârf și i-a cerut să ceară sprijin.

Reacții și impact asupra comunității de alpiniști

Procesul a ridicat întrebări legate de răspunderea penală în alpinism: când asumarea riscurilor devine neglijență gravă?

Incidentul a atras atenția nu doar în Austria, ci și în comunitățile internaționale de alpiniști, generând dezbateri despre siguranță, responsabilitate și limitele deciziilor în condiții extreme.

Cronologia evenimentelor

  • În jurul orei 22:30, un elicopter de poliție a survolat zona, dar nu au fost trimise semnale de urgență.
  • La 00:35, Thomas P a contactat poliția montană, dar conținutul apelului este disputat.
  • La 02:00, el a coborât de pe vârf, lăsând-o pe Kerstin în urmă, conform imaginilor de pe camerele web.

Sentința poate fi atacată cu apel, iar cazul rămâne un precedent în materie de responsabilitate în alpinism.

Tags:
Citește și...
Donație surprinzătoare. Orașul Osaka a primit 21 kg de aur pentru reparații ale sistemului de apă învechit
Eveniment
Donație surprinzătoare. Orașul Osaka a primit 21 kg de aur pentru reparații ale sistemului de apă învechit
Un preot din Cluj și-ar fi amenințat și lovit fosta amantă: „Mi s-a arătat că mi se ia gâtul, că sunt pomenită la morți”
Eveniment
Un preot din Cluj și-ar fi amenințat și lovit fosta amantă: „Mi s-a arătat că mi se ia gâtul, că sunt pomenită la morți”
Ce amenzi au primit operatorii de salubrizare din Capitală pentru modul în care au gestionat deszăpezirea
Eveniment
Ce amenzi au primit operatorii de salubrizare din Capitală pentru modul în care au gestionat deszăpezirea
Eric Dane, starul din „Grey’s Anatomy”, a murit la vârsta de 53 de ani
Eveniment
Eric Dane, starul din „Grey’s Anatomy”, a murit la vârsta de 53 de ani
Incident pe Dunăre: O navă românească s-a scufundat în canalul Sulina. Cum a avut loc incidentul
Eveniment
Incident pe Dunăre: O navă românească s-a scufundat în canalul Sulina. Cum a avut loc incidentul
Dezastru la o fermă din Cluj. Sute de cadavre de bizoni și cerbi zac în descompunere lângă cursurile de apă
Eveniment
Dezastru la o fermă din Cluj. Sute de cadavre de bizoni și cerbi zac în descompunere lângă cursurile de apă
Incident tragic în Sectorul 5 al Capitalei. O femeie a decedat după ce a căzut de la etajul 10. Ce încearcă să stabilească anchetatorii
Eveniment
Incident tragic în Sectorul 5 al Capitalei. O femeie a decedat după ce a căzut de la etajul 10. Ce încearcă să stabilească anchetatorii
Foto: Fratele lui Rareș Ion, tânărul care a murit de la supradoză, a fost bătut de un influencer. Agresiunea a fost transmisă live
Eveniment
Foto: Fratele lui Rareș Ion, tânărul care a murit de la supradoză, a fost bătut de un influencer. Agresiunea a fost transmisă live
Nepalul vrea să schimbe regulile pentru escaladarea Everestului și să limiteze accesul alpiniștilor. Ce efecte ar putea avea noile condiții
Eveniment
Nepalul vrea să schimbe regulile pentru escaladarea Everestului și să limiteze accesul alpiniștilor. Ce efecte ar putea avea noile condiții
Primăria Sectorului 1 sancționează Romprest pentru mormanele de zăpadă lăsate pe străzi
Eveniment
Primăria Sectorului 1 sancționează Romprest pentru mormanele de zăpadă lăsate pe străzi
Ultima oră
10:41 - Nou cod galben de viscol, ninsori și polei. Județele vizate (FOTO)
10:17 - Un bărbat din Roman s-a dus beat la proba practică pentru permisul auto
09:58 - Donație surprinzătoare. Orașul Osaka a primit 21 kg de aur pentru reparații ale sistemului de apă învechit
09:52 - Un preot din Cluj și-ar fi amenințat și lovit fosta amantă: „Mi s-a arătat că mi se ia gâtul, că sunt pomenită la morți”
09:32 - Trump, despre arestarea fostului Prinț Andrew: „Cred că este foarte rău pentru familia regală”/ „Este foarte, foarte trist”
09:23 - Fost fotbalist, condamnat de Tribunalul Bihor la închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc (FOTO)
09:03 - Sfântul Leon, episcopul milostiv al Cataniei, comemorat pe 20 februarie. Viață, fapte și credință
08:55 - Ce amenzi au primit operatorii de salubrizare din Capitală pentru modul în care au gestionat deszăpezirea
08:33 - Vremea, 20 februarie: temperaturi în creștere în majoritatea regiunilor, vânt intens la munte
08:31 - Nicușor Dan: Nu cred că putem vorbi de influențe la nivelul judecătorilor CCR. Și ei trăiesc în mijlocul societății (VIDEO)