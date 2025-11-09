B1 Inregistrari!
Un avion uriaș a fost transportat din Băneasa la Brașov. Boeingul scos din uz va fi transformat în cazare și restaurant exclusivist

Ana Beatrice
09 nov. 2025, 21:03
Sursa Foto: Captură Video/ TikTok
Cuprins
  1. Ce se întâmplă cu avionul transportat din Capitală
  2. Cum va fi readus la viață avionul fabricat în 1991

Un avion uriaș a străbătut șoselele României, oferind un spectacol impresionant și lăsând șoferii uimiți de priveliștea neobișnuită.

Aeronava, un Boeing 737 scos din uz, a fost mutată din Băneasa până în județul Brașov, într-o operațiune impresionantă. Deși nu va mai zbura, avionul își va primi din nou pasagerii, dar într-un mod cu totul neașteptat.

Ce se întâmplă cu avionul transportat din Capitală

Spectacol pe șoselele din București! Un transport agabaritic uriaș a captat atenția tuturor, fiind filmat și distribuit masiv pe rețelele sociale.

Convoiul, format din trei camioane, a pornit din Băneasa și a străbătut centura Bucureștiului, continuând apoi pe DN1 spre Brașov.

„Lățimea vehiculului este de 6,6 metri, masa totală este de 70,5 tone, lungimea 33 metri”, a precizat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, notează stirileprotv.ro.

Aripile avionului au fost demontate și încărcate separat, pentru ca vehiculul uriaș să poată trece în siguranță prin zonele înguste. La destinație, în județul Brașov, avionul va fi transformat într-un loc de cazare spectaculos, unic în România.

Cum va fi readus la viață avionul fabricat în 1991

Avionul, construit în 1991, a zburat ani buni pentru o companie germană, până când a fost retras definitiv din uz. În urmă cu nouă ani, o firmă românească l-a cumpărat. Acum, noii proprietari sunt hotărâți să-l transforme într-un proiect spectaculos și cu totul inedit.

După ani de inactivitate, aeronava va deveni un loc unic. Interiorul va fi amenajat elegant, cu un restaurant modern, ideal pentru evenimente rafinate și seri speciale într-o atmosferă unică.

