Caz revoltător în Brăila: Un băiețel de 3 ani a ajuns plin de vânătăi acasă. Ce făceau educatoarele în tot timpul acela

Flavia Codreanu
17 feb. 2026, 14:55
Sursă foto: Freepik
Cuprins
  1. Acuzații grave despre un băiețel de 3 ani din Brăila
  2. Reacția conducerii după incident
  3. Ce măsuri urmează să ia autoritățile

Un băiețel de 3 ani a fost agresat și umilit la o creșă din Brăila, sub privirile nepăsătoare ale educatoarelor. Copilul s-a întors acasă plin de vânătăi și mușcături, după ce ar fi fost lăsat singur într-un loc numit „pătuțul pedepsiților”.

Camerele de supraveghere care au înregistrat momentele, îl surprind pe micuț cum plângea și era bătut de un alt copil. În timp ce copilul era agresat, personalul instituției stătea pe telefoanele mobile. În acest moment, poliția a deschis un dosar penal pentru neglijență și violențe, iar întreaga comunitate cere măsuri urgente.

Acuzații grave despre un băiețel de 3 ani din Brăila

Totul a început în luna noiembrie a anului trecut, când părinții au observat că micuțul se întoarce acasă cu semne de violență. Deși educatoarele au susținut inițial că băiatul s-a zgâriat singur în timp ce se juca, familia nu a crezut aceste explicații. După ce au vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere, părinții au rămas șocați de scenele descoperite. Aceștia susțin că fiul lor era pus într-un „pătuț al pedepsiților”, unde era lăsat la voia întâmplării.

Mama copilului acuză faptul că educatoarele nu au intervenit deși copilul plângea și cerea ajutor.

„În acest pătuț mai erau alți doi copii cu el, unde a fost agresat, bătut, mușcat. Pe filmare se vede cum băiețelul nostru plânge și ridică mâinile în sus să fie luat din pătuț. Celelalte cadre didactice stau pe telefon și nu iau niciun fel de măsură”, a declarat mama victimei.

Reacția conducerii după incident

Conducerea Creșei nr. 1 din Brăila respinge o parte din acuzații, deși recunoaște că în ziua respectivă personalul era depășit de situație. Directoarea unității susține că loviturile ar fi fost provocate de un alt copil, nu de personal. Aceasta a explicat că un singur cadru didactic trebuia să aibă grijă de 15 copii. Totuși, prezența acelui pătuț unde copilul a fost izolat ridică mari semne de întrebare cu privire la metodele pedagogice folosite, scrie observator.

Directoarea a negat existența unui loc destinat special pedepselor, explicând de ce copilul era în acel pătuț.

„Se vede în momentul în care este ciupit, este zgândărit de către copilul respectiv. În schimb, într-adevăr, în pătuț era, pentru că reacțiile copiilor, la această vârstă fragedă, sunt imprevizibile. Pătuțul pedepsiților sau rușinii nu este cazul”, a afirmat directoarea creșei Iulia Laura Tară.

Ce măsuri urmează să ia autoritățile

Deși incidentul a avut loc la sfârșitul anului trecut, autoritățile au început verificările mult mai târziu. Inspectoratul Școlar Județean Brăila și poliția cercetează acum faptele sub aspectul infracțiunilor de neglijență în serviciu și loviri. De asemenea, Protecția Copilului a demarat propria anchetă pentru a vedea dacă siguranța minorilor în acea instituție a fost pusă în pericol. Dacă se va dovedi că personalul a ignorat suferința copilului, se va cere aplicarea unor măsuri drastice

„Am discutat cu personalul, în ceea ce privește importanța asigurării unui mediu sigur copiilor de acolo, fără ca aceștia să fie expuși unei situații de risc sau de neglijare”, a declarat director general DGASPC Brăila Simona Cimpoaie.

