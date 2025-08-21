B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Un bărbat a ajuns la spital în stare gravă după ce a mâncat prea mult. Medic: „Măsură în toate, spuneau latinii"

Un bărbat a ajuns la spital în stare gravă după ce a mâncat prea mult. Medic: „Măsură în toate, spuneau latinii”

21 aug. 2025, 15:34
Un bărbat a ajuns la spital în stare gravă după ce a mâncat prea mult. Medic: „Măsură în toate, spuneau latinii”
Sursa Foto: Freepik

Ce-i mult… strică! Un bărbat a ajuns la Spitalul Județean Galați, în stare gravă, cu esofagul rupt, după ce a mâncat prea mult.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Concluziile medicului

Ce s-a întâmplat

Un bărbat de aproape 40 de ani a ajuns de urgenţă la spital „cu diagnostic de infarct şi recomandare de montare rapidă de stenturi coronariene”.

Analizele de sânge arătau o septicemie gravă. În urma investigațiilor, medicul a constatat că „esofagul era rupt”.

„Spitalul de urgenţă care trimisese pacientul nu avea secţie dedicată pentru astfel de cazuri, aşa că au trimis pacientul la noi.  Echipa a intervenit rapid, au făcut urgent un CT şi când s-au pregătit de intervenţie… ia infarctul de unde nu-i. Am fost chemat rapid şi nu înţelegeam de ce sunt chemat de colegii de la chirurgie toracică, dar cum am ajuns, mi-au arătat rezultatele imagistice… esofagul era rupt”, a povestit Constantin Truș, medicul de gardă, conform Adevărul.

, am întrebat cu jumătate de gură. , a confirmat medicul radiolog. Analizele de sânge arătau o septicemie gravă, deja instalată şi care mai avea nevoie de doar câteva ore pentru a provoca o cascadă montruoasă de efecte care ar fi dus la insuficiență multiplă de organe… adică la deces”, a mai adăugat Constantin Truș.

„Stăteam şi mă uitam surprins la dezastrul intern provocat de o simplă… vărsătură, dar nu era timp pentru asta. Am intervenit cât de repede am putut. Colegii de la chirurgie toracică au deschis, eu am suturat rapid esofagul, verificând totodată să nu fie şi alte , am curăţat zona cât de bine am putut şi am instituit drenajul. Odată închisă operaţia am început şi tratamentul cu antibiotice, sperând ca sepricemia să nu fi depăşit punctul critic”, a mai spus dr. Truș.

Concluziile medicului

Bărbatul a fost operat cu succes. Viața lui a fost salvată. Rudele credeau că individul a făcut infarct.

„Nu a făcut infarct doamnă, a mâncat şi a băut peste limita organismului”, a intervenit imediat dr. Truș.

„S-a declanşat reflexul de a voma şi s-a abţinut, probabil ca să nu vomite în pat. Presiunea vărsăturii a fost atât de puternică încât i-a rupt esofagul. Totul a ajuns… înăuntru, în spaţiul dintre organe, aşa că s-a declanşat şi o infecţie pe fondul acesta… Am apucat să spun înainte să fiu întrerupt de doamna în cauză. (….) Nu am putut să termin. Doamna era fericită că pacientul nu suferise un infarct, nu cred că înţelegea ce s-a întâmplat. A doua zi pacientul era mai bine, septicemia bătea în retragere deja, aşa că abia atunci mi-am permis şi eu să mă bucur”, a mai explicat doctorul.

După ce bărbatul s-a trezit din operație, medicul l-a îndrumat să nu mai exagereze cu mâncarea pe viitor.

„Măsură în toate, spuneau latinii. Chiar nu trebuie să mâncăm tot din farfurie, în special când este plină cu vârf de bunătăţi. Chiar nu trebuie să bem tot alcoolul din casă, oricât de specială ar fi ocazia. Dacă totuşi se mai întâmplă să facem excese alimentare sau bahice şi ni se face rău… ne punem frumos în pat cu trunchiul înălţat pe jumătatea superioară şi nu încercăm niciodată să oprim în gât refluxul care a pornit cu viteză din stomac. Lăsaţi răul să iasă, dacă tot a pornit”, a încheiat dr. Truș.

