B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O adolescentă a ajuns în stare gravă la spital după ce și-a mâncat părul timp de 6 ani

O adolescentă a ajuns în stare gravă la spital după ce și-a mâncat părul timp de 6 ani

Selen Osmanoglu
19 aug. 2025, 14:01
O adolescentă a ajuns în stare gravă la spital după ce și-a mâncat părul timp de 6 ani
Sursa Foto: Freepik

O adolescentă din China a ajuns la spital după ce timp de 6 ani și-a mestecat și înghițit părul.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Ce au făcut medicii

Ce s-a întâmplat

Nini, o adolescentă de 15 ani, din provincia Henan, în centrul Chinei, a mers împreună cu mama ei la Spitalul pentru Copii din Wuhan, în provincia vecină Hubei, în luna iulie.

Adolescenta prezenta dureri de stomac care o împiedicau să mănânce și care aproape că o făcuseră să se prăbușească. Fata era extrem de slabă. Avea 1,60 m înălțime și doar 35 kg. Pe lângă acestea, nu mai avusese menstruație de șase luni, conform Știrile ProTv.

Nini a fost diagnosticată și cu o anemie severă. Mama fetei le-a spus medicilor că aceasta își mânca părul de șase ani.

Doctorii au descoperit o „minge de păr”, de 2 kilograme, formată din fire de păr și resturi alimentare, care ocupa aproape tot stomacul. Ei au ajuns la concluzia că aceasta era cauza tuturor afecțiunilor fetei.

Ce au făcut medicii

În această situație, medicii au decis că fata trebuie operată. La data de 14 iulie, Nini a fost operată.

În timpul operației, medicii au constatat că stomacul ei se umflase de două ori față de dimensiunea normală.

În cele din urmă, adolescenta a început să se simtă mai bine. La cinci zile după operație, Nini a început să mănânce din nou. A fost externată și a revenit la un control medical pe 5 august, când medicii au spus că s-a recuperat bine.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Profitorii întâlnirii Trump – Putin din Alaska. Un afacerist rus vrea să înregistreze un nou brand comercial
Externe
Profitorii întâlnirii Trump – Putin din Alaska. Un afacerist rus vrea să înregistreze un nou brand comercial
Un copil de 8 ani a murit după ce a căzut în mare de la 50 de metri înălțime
Externe
Un copil de 8 ani a murit după ce a căzut în mare de la 50 de metri înălțime
Cât costă sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Washington. Liderul de la Casa Albă a apreciat alegerea președintelui ucrainean
Externe
Cât costă sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Washington. Liderul de la Casa Albă a apreciat alegerea președintelui ucrainean
Zelenski nu l-a iertat pe jurnalistul care a râs de el pentru că nu purta costum. Ce i-a spus președintele ucrainean în timpul întâlnirii din SUA
Externe
Zelenski nu l-a iertat pe jurnalistul care a râs de el pentru că nu purta costum. Ce i-a spus președintele ucrainean în timpul întâlnirii din SUA
Lovitură dură pentru Casa regală norvegiană. Fiul Prinţesei Moștenitoare Mette-Marit, acuzat de patru violuri
Externe
Lovitură dură pentru Casa regală norvegiană. Fiul Prinţesei Moștenitoare Mette-Marit, acuzat de patru violuri
Culisele discuțiilor de la Washington. Ce i-a spus Trump lui Emmanuel Macron
Externe
Culisele discuțiilor de la Washington. Ce i-a spus Trump lui Emmanuel Macron
Proiectul de garanții de securitate pentru Ucraina va fi gata în zece zile. Șeful NATO vorbește despre un acord de tip Articolul 5
Externe
Proiectul de garanții de securitate pentru Ucraina va fi gata în zece zile. Șeful NATO vorbește despre un acord de tip Articolul 5
Kylie Jenner a pus capăt zvonurilor despre despărțirea de Timothee Chalamet. Mișcarea subtilă care a dat totul de gol
Externe
Kylie Jenner a pus capăt zvonurilor despre despărțirea de Timothee Chalamet. Mișcarea subtilă care a dat totul de gol
LIVE Trump, Zelenski și liderii europeni, la masa negocierilor. Trump: „Trebuie să discutăm și despre posibile schimburi de teritorii / Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina” (VIDEO, FOTO)
Externe
LIVE Trump, Zelenski și liderii europeni, la masa negocierilor. Trump: „Trebuie să discutăm și despre posibile schimburi de teritorii / Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina” (VIDEO, FOTO)
Surpriză la Casa Albă! Harta pe care apare și România, în Biroul Oval la discuția Trump – Zelenski. Motivul pentru care a fost expusă (FOTO)
Externe
Surpriză la Casa Albă! Harta pe care apare și România, în Biroul Oval la discuția Trump – Zelenski. Motivul pentru care a fost expusă (FOTO)
Ultima oră
14:32 - Marina Voica: „Îmi place să cânt pe tocuri, așa am urcat pe scenă toată viața”. Cum se pregătește înainte de concerte
14:31 - Ciorbă rădăuțeană ca la restaurant. Iată cum se prepară. Trucul pe care bucătarii nu îl spun oricui
14:25 - Comuna din România în care s-au născut doar doi copii anul acesta. Motivul pentru care numărul de nașteri a scăzut dramatic
14:06 - Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă”. Președintele s-a conectat de la Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş
13:54 - Tragedie pe autostrada A1 București-Pitești. Doi pietoni au murit după ce au fost loviți de un TIR
13:51 - Profitorii întâlnirii Trump – Putin din Alaska. Un afacerist rus vrea să înregistreze un nou brand comercial
13:28 - Gabriel Zetea laudă noua abordare a premierului Bolojan. Guvernul a acceptat să dea mai mulți bani pe „Anghel Saligny” (VIDEO)
13:23 - Femeie din Dâmbovița, surprinsă de camere în timp ce abandonează mai mulți pui de pisică. Cum a fost sancționată
13:20 - Un copil de 8 ani a murit după ce a căzut în mare de la 50 de metri înălțime
12:59 - Ce o ajută pe Gina Pistol să păstreze echilibrul între viața de familie și carieră. „Nu totul trebuie să fie perfect”