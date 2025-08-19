O adolescentă a ajuns în stare gravă la spital după ce și-a mâncat părul timp de 6 ani

O din a ajuns la spital după ce timp de 6 ani și-a mestecat și înghițit părul.

Nini, o adolescentă de 15 ani, din provincia Henan, în centrul Chinei, a mers împreună cu mama ei la Spitalul pentru Copii din Wuhan, în provincia vecină Hubei, în luna iulie.

Adolescenta prezenta dureri de stomac care o împiedicau să mănânce și care aproape că o făcuseră să se prăbușească. Fata era extrem de slabă. Avea 1,60 m înălțime și doar 35 kg. Pe lângă acestea, nu mai avusese menstruație de șase luni, conform .

Nini a fost diagnosticată și cu o anemie severă. Mama fetei le-a spus medicilor că aceasta își mânca părul de șase ani.

Doctorii au descoperit o „minge de păr”, de 2 kilograme, formată din fire de păr și resturi alimentare, care ocupa aproape tot stomacul. Ei au ajuns la concluzia că aceasta era cauza tuturor afecțiunilor fetei.

Ce au făcut medicii

În această situație, medicii au decis că fata trebuie operată. La data de 14 iulie, Nini a fost operată.

În timpul operației, medicii au constatat că stomacul ei se umflase de două ori față de dimensiunea normală.

În cele din urmă, adolescenta a început să se simtă mai bine. La cinci zile după operație, Nini a început să mănânce din nou. A fost externată și a revenit la un control medical pe 5 august, când medicii au spus că s-a recuperat bine.