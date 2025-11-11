Un bărbat din județul a consumat , apoi și-a înjunghiat propriul fiu. Totul s-a întâmplat în comuna Câmpineanca. Echipajele de salvare sosite la fața locului, din păcate, nu au mai putut salva viața bărbatului și i-au constatat decesul. Iată despre ce este vorba!

Conflict spontan

Tragedia a avut loc la data de 10 noiembrie, la ora 19.08. Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la un conflict izbucnit în comuna Câmpineanca din județul Vrancea.

Un bărbat și-a înjunghiat propriul fiu, după ce a consumat o cantitate semnificativă de alcool. Din păcate, lovitura a fost mortală pentru bărbatul de 38 de ani. Tatăl victimei a fost arestat.

„Din primele verificări a rezultat că, pe fondul consumului de alcool, între tată și fiu ar fi izbucnit un conflict spontan, în timpul căruia bărbatul în vârstă de 38 de ani ar fi fost înțepat în zona spatelui cu un obiect tăietor-înțepător, de către tatăl său”, conform IPJ Vrancea, citat de Adevărul.

Lovitură mortală

În urma sesizării făcute, echipajele de salvare s-au deplasat imediat la fața locului, însă era prea târziu. În ciuda manevrelor de resuscitare, viața bărbatului nu a mai putut fi salvată, iar decesul a fost constatat de către echipajele medicale.

„Din nefericire, în ciuda acestora, a fost declarat decesul persoanei. Bărbatul bănuit de săvârșirea faptei se află în custodia polițiștilor, urmând a fi condus la sediul poliției pentru audieri. Cercetările sunt în desfășurare, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor și luării măsurilor legale care se impun”, a mai transmis IPJ Vrancea.

Consecințe

În urma cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat, s-a dispus măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de bărbatul bănuit de săvârșirea infracțiunii de „omor în forma violenței în familie”.

Dosarul penal a fost preluat de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea.