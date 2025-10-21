B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un bărbat susține că a muncit la o terasă cunoscută din Iași, însă nu a mai fost plătit: „Acolo este militărie”. Admnistratorul nu îi mai răspunde la telefon

Un bărbat susține că a muncit la o terasă cunoscută din Iași, însă nu a mai fost plătit: „Acolo este militărie”. Admnistratorul nu îi mai răspunde la telefon

Selen Osmanoglu
21 oct. 2025, 12:38
Un bărbat susține că a muncit la o terasă cunoscută din Iași, însă nu a mai fost plătit: „Acolo este militărie”. Admnistratorul nu îi mai răspunde la telefon
Sursa Foto: Freepik @ cookie_studio
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. „Acolo este militărie”
  3. Răspunsul admnistratorului

Un bărbat din județul Iași a reclamat la ITM că a lucrat timp de câteva zile la terasa „Carul cu Mici”, însă nu și-a primit banii pentru munca depusă. Administratorul nu îi răspunde la telefon, însă respinge acuzațiile.

Ce s-a întâmplat

Bărbatul din Iași susține că a lucrat la terasa respectivă în intervalul 2-6 octombrie. El nu crede că va mai fi plătit, însă vrea să tragă un semnal de alarmă.

„La firma aceasta am lucrat în intervalul 2-6 octombrie. Nu cred că banii îi mai văd, dar nu vreau ca alții să pățească la fel ca mine”, a declarat acesta, pentru Ziarul de Iași.

„Acolo este militărie”

Bărbatul compară munca de acolo cu milităria. El susține că sunt multe ore lucrate și fără pauze.

„Acolo este militărie. Nu ai voie să te așezi. Dacă mănânci, trebuie să mănânci din picioare”, a spus el.

Programul pe care l-a avut în perioada în care a lucrat a fost următorul: începea la 08:00 și termina noaptea târziu, fără pauze. Bărbatul a mai spus că în ultima zi a lucrat continuu până la ora 4.00 dimineața.

Răspunsul admnistratorului

Bărbatul din Iași spune că a încercat să îl sune pe admnistrator, însă nu i-a răspuns nimeni la telefon.

Anagajatorul respinge acuzațiile bărbatului și spune că nu este obligat să îi dea banii în avans. El susține că banii pentru octombrie „se iau în noiembrie”.

„Banii pentru octombrie se iau în noiembrie. Nu mă poate obliga nimeni să îi dau banii în avans. Se face statul de plată la sfârșit de lună și se dă salariul luna următoare, toată lumea știe asta. Normal că îi voi plăti drepturile bănești, doar nu sunt nebună, dar nu așa, peste noapte, cum vrea el”, a declarat el.

Între timp, șeful ITM Iași a informat că urmeză să verifice sesizarea bărbatului, conform procedurilor legale, în termen de 30 de zile.

Tags:
Citește și...
România, campioană la tragedii pe șosele. Țara din UE cu cei mai mulți morți în accidente rutiere
Eveniment
România, campioană la tragedii pe șosele. Țara din UE cu cei mai mulți morți în accidente rutiere
Polonia și România au dejucat un complot rusesc. 8 persoane reținute. Ce spun SRI și autoritățile de la Varșovia
Eveniment
Polonia și România au dejucat un complot rusesc. 8 persoane reținute. Ce spun SRI și autoritățile de la Varșovia
Ce caracteristici trebuie să aibă un casino online de top?
Eveniment
Ce caracteristici trebuie să aibă un casino online de top?
Noile cărți de identitate electronice provoacă blocaje în instituții. Lipsa cititoarelor împiedică folosirea documentelor de către mii de români
Eveniment
Noile cărți de identitate electronice provoacă blocaje în instituții. Lipsa cititoarelor împiedică folosirea documentelor de către mii de români
Ghicitoarea Mariana, încă de negăsit, după ce a înșelat mai multe persoane cu „blesteme ale morții” și „ritualuri” inventate. Ce se întâmplă cu complicii ei de la 1 decembrie
Eveniment
Ghicitoarea Mariana, încă de negăsit, după ce a înșelat mai multe persoane cu „blesteme ale morții” și „ritualuri” inventate. Ce se întâmplă cu complicii ei de la 1 decembrie
Cum a ajuns un român de 8 ani să se antreneze cu cei mai buni copii ai lui Arsenal? Tatăl lui a povestit tot: „Era înnebunit după fotbal încă de când era mic”
Eveniment
Cum a ajuns un român de 8 ani să se antreneze cu cei mai buni copii ai lui Arsenal? Tatăl lui a povestit tot: „Era înnebunit după fotbal încă de când era mic”
Cum să alegi costumașul de botez pentru băiețelul tău, fără efort?
Eveniment
Cum să alegi costumașul de botez pentru băiețelul tău, fără efort?
Sfaturi utile de la Dr. Radu Dumitru înainte să îți pui implanturi dentare
Eveniment
Sfaturi utile de la Dr. Radu Dumitru înainte să îți pui implanturi dentare
Cum să alegi sistemul de irigații potrivit pentru curte fără să risipești apă și bani
Eveniment
Cum să alegi sistemul de irigații potrivit pentru curte fără să risipești apă și bani
Cum să porți perlele fără să pari prea clasică
Eveniment
Cum să porți perlele fără să pari prea clasică
Ultima oră
13:07 - România, campioană la tragedii pe șosele. Țara din UE cu cei mai mulți morți în accidente rutiere
13:06 - Polonia și România au dejucat un complot rusesc. 8 persoane reținute. Ce spun SRI și autoritățile de la Varșovia
12:54 - Ce caracteristici trebuie să aibă un casino online de top?
12:47 - Betano susține Comitetul Național Paralimpic și performanța sportivilor paralimpici
12:40 - TNF 2025: Aproape 1,4 milioane de angajați în companiile de top din România
12:39 - 21 octombrie, ziua în care românii îl prăznuiesc pe Sfântul Mucenic Oprea Miclăuș
12:32 - Guvernul se împrumută masiv, deficitul e tot mai mare. Consilierul lui Bolojan: Bugetul pe anul acesta, cel mai nerealist pe care l-am văzut. Au fost adăugați bani mulți la rectificare inclusiv pentru plata salariilor
12:31 - Călin Georgescu s-a prezentat astăzi în fața instanței: „Nu mor caii când vor câinii” / „Ați pierdut lupta cu istoria”
12:23 - Cum împarte Rusia bani cu Ucraina. Teoria șocantă a lui Dan Diaconescu
12:21 - Noile cărți de identitate electronice provoacă blocaje în instituții. Lipsa cititoarelor împiedică folosirea documentelor de către mii de români