Un bărbat din județul Iași a reclamat la că a lucrat timp de câteva zile la „Carul cu Mici”, însă nu și-a primit banii pentru munca depusă. Administratorul nu îi răspunde la telefon, însă respinge acuzațiile.

Ce s-a întâmplat

Bărbatul din Iași susține că a lucrat la terasa respectivă în intervalul 2-6 octombrie. El nu crede că va mai fi plătit, însă vrea să tragă un semnal de alarmă.

„La firma aceasta am lucrat în intervalul 2-6 octombrie. Nu cred că banii îi mai văd, dar nu vreau ca alții să pățească la fel ca mine”, a declarat acesta, pentru Ziarul de Iași.

„Acolo este militărie”

Bărbatul compară munca de acolo cu milităria. El susține că sunt multe ore lucrate și fără pauze.

„Acolo este militărie. Nu ai voie să te așezi. Dacă mănânci, trebuie să mănânci din picioare”, a spus el.

Programul pe care l-a avut în perioada în care a lucrat a fost următorul: începea la 08:00 și termina noaptea târziu, fără pauze. Bărbatul a mai spus că în ultima zi a lucrat continuu până la ora 4.00 dimineața.

Răspunsul admnistratorului

Bărbatul din Iași spune că a încercat să îl sune pe admnistrator, însă nu i-a răspuns nimeni la telefon.

Anagajatorul respinge acuzațiile bărbatului și spune că nu este obligat să îi dea banii în avans. El susține că banii pentru octombrie „se iau în noiembrie”.

„Banii pentru octombrie se iau în noiembrie. Nu mă poate obliga nimeni să îi dau banii în avans. Se face statul de plată la sfârșit de lună și se dă salariul luna următoare, toată lumea știe asta. Normal că îi voi plăti drepturile bănești, doar nu sunt nebună, dar nu așa, peste noapte, cum vrea el”, a declarat el.

Între timp, șeful ITM Iași a informat că urmeză să verifice sesizarea bărbatului, conform procedurilor legale, în termen de 30 de zile.