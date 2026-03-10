Un zidar din orașul francez La Rochelle a ajuns în atenția autorităților după ce a acumulat 566 de amenzi pentru parcare neplătită în ultimii cinci ani. Valoarea totală a sancțiunilor se apropie de 39.000 de euro, potrivit publicației Sud Ouest.

Sute de amenzi pentru parcare neplătită

Bărbatul a folosit trei autovehicule și nu a achitat niciodată de parcare în centrul orașului. În timp, sancțiunile s-au acumulat rapid, iar cazul a fost discutat recent în consiliul municipal din La Rochelle, conform Click.

Mediatorul orașului, Henri Lambert, a descris situația drept una ieșită din comun.

„E de Cartea Recordurilor”, a declarat Henri Lambert.

Potrivit acestuia, zidarul nu contestă amenzile primite. În schimb, a cerut ajutor pentru a pregăti un dosar de supraîndatorare care urmează să fie depus la Banca Franței.

În prezent, o parte din datorie este deja recuperată automat, printr-o reținere lunară de aproximativ 480 de euro.

Lipsa unui sistem de alertă

Mediatorul orașului a subliniat că situații de acest tip ar putea fi evitate dacă sistemele informatice ar semnala din timp acumularea sancțiunilor.

„Un sistem de alertă ar putea semnala acumularea rapidă a amenzilor și ar preveni apariția unor datorii atât de mari”, a explicat Henri Lambert.

Un alt caz șocant în Franța

Tot în Franța a fost înregistrată recent o situație și mai gravă. Un pensionar de 75 de ani a început să primească între 25 și 40 de amenzi pe zi, după ce a devenit victima unui furt de identitate.

În 2019, hackerii i-au spart contul de e-mail și au obținut actul său de identitate, pe care l-au folosit pentru a înființa firme și pentru a înmatricula aproximativ 3.000 de vehicule pe numele său.

În noiembrie 2024 a fost creată compania CJM Automobile, o societate-fantomă care revindea mașini la prețuri reduse. Din acel moment, pensionarul a început să primească zilnic numeroase amenzi de parcare.

Valoarea totală a sancțiunilor a ajuns la aproximativ 180.000 de euro, transformându-i viața într-un adevărat coșmar administrativ și financiar.