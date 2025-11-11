B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Un bărbat de 58 de ani a rănit intenționat o pisică. Ce au găsit autoritățile la locuința suspectului

Un bărbat de 58 de ani a rănit intenționat o pisică. Ce au găsit autoritățile la locuința suspectului

Selen Osmanoglu
11 nov. 2025, 12:59
Un bărbat de 58 de ani a rănit intenționat o pisică. Ce au găsit autoritățile la locuința suspectului
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Ce au transmis polițiștii
  3. Percheziții la domiciliu
  4. Urmări

Un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din Constanța, este cercetat penal sub control judiciar pentru rănirea cu intenție a animalelor, după ce la domiciliul acestuia au fost mai găsite mai multe bunuri suspecte. Iată despre ce este vorba!

Ce s-a întâmplat

Un bărbat, în vârstă de 58 de ani, este cercetat penal sub control judiciar pentru rănirea cu intenție a animalelor, în urma unei percheziții la locuința acestuia. Aici au fost găsite mai multe bunuri, printre care și un dispozitiv artizanal cu care ar fi rănit o pisică, conform Agerpres.

Polițiști de la Serviciul de Investigare a Infracționalității de Mediu, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în localitatea Valu lui Traian, la locuința unei persoane bănuite de comiterea infracțiunii de rănirea cu intenție a animalelor.

Ce au transmis polițiștii

Conform polițiștilor, bărbatul de 58 de ani ar fi confecționat un dispozitiv artizanal, în octombrie, cu care a rănit o pisică.

„Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, în luna octombrie a anului 2025, un bărbat, de 58 de ani, ar fi confecționat un dispozitiv artizanal, cu care ar fi rănit, în mod intenționat, un exemplar felin”, a transmis IPJ Constanța.

Percheziții la domiciliu

În urma unei percheziții la locuința suspectului, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe bunuri cu valoare probatorie, printre care:

  • o praștie metalică;
  • o țeavă metalică;
  • un dispozitiv confecționat artizanal dintr-un cui;
  • o cutie ce conținea bile metalice și de plastic.

Bunurile descoperite ar fi fost deținute cu scopul rănirii animalelor, menționează autoritățile.

Urmări

Mai mult, în exteriorul curții imobilului au fost găsite mai multe dispozitive confecționate artizanal, cum ar fi țevi din PVC și cuie, montate pe copaci, susceptibile a fi fost utilizate în același scop.

Procurorul de caz a dispus față de bărbat măsura preventivă a controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

