Gacek, o pisică mare, a cărei blană este colorată cu alb negru, a devenit o atracție turistică de top din orașul polonez Szczecin. Felina are până și pagină de Wikipedia și poate fi găsit pe Google drept atracție turistică. Până în prezent, a strâns peste 1.000 de recenzii, având media evaluărilor de 4,9 din 5 stele.

Ce simbolizează numele purtat de pisică, Gacek

Pisica, al cărei nume înseamnă „ cu urechi lungi”, trăiește de ani de zile într-o cutie pe strada Kaszubska din Szczecin.

În 2020, o publicație locală de știri a remarcat că „Regele străzii Kaszubska” a început să atragă admiratori. Au fost oameni care au străbătut întreaga Polonie sau au venit din afara țării pentru a-l vedea. Faima felinei a început de la un videoclip postat pe Facebook și YouTube, dar a continuat să crească de-a lungul anilor.

„A meritat să călătoresc trei ore ca să mă simt ignorat de el. Recomand”, a scris o persoană în recenziile de pe Google.

„Am zburat din Oslo pentru a-l vedea pe Gacek. Așa cum era de așteptat, nu mi-a acordat atenție, ceea ce a făcut ca experiența să fie pe deplin sănătoasă”, a adăugat o altă persoană, oferindu-i lui Gacek o recenzie de cinci stele.

View this post on Instagram

Ce i-au reproșat uni vizitatori lui Gacek

Nu toți vizitatorii au fost mulțumiți.

„Prefer câinii”, se arată într-o recenzie de o stea, potrivit .

„A furat un cârnat”, spune o alta.

Sunt și comentarii care își exprimă îngrijorarea asupr afaptului că Gacek este o pisică supraponderaă. Un factor care a contribuit la îngrășarea sa ar putea fi și recompensele oferite de admiratorii săi.

Adăpostul de animale al orașului a făcut apel la oameni, cerându-le să nu îl mai hrănească. De asemenea, un afiș de lângă cutia sa le solicită vizitatorilor care vin cu gustări pentru Gacek să le lase nedesfăcute. Ulterior, îi vor fi oferite de stăpânul său.

„Pozez cu plăcere pentru fotografii, dar vă rog să nu mă mângâiați în timp ce trag un pui de somn”, se mai arată pe afiș.