Un bărbat din Bacău a fost arestat preventiv 30 de zile pentru violență domestică, după ce și-a bătut soția.

Cuprins

Ce l-a enervat pe bărbat de și-a bătut soția

Ce inițiativă are UDMR, în contextul tulburător al violențelor domestice

Ce l-a enervat pe bărbat de și-a bătut soția

Bărbatul, în vârstă de 52 de ani, s-a năpustit cu un par asupra femeii, momentul fiind chiar filmat de un martor.

Individul s-ar fi supărat că femeia a spart, din greșeală, un borcan.

El a fost inițial reținut pentru 24 de ore, apoi instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, sub acuzația de violență domestică, informează

Ce inițiativă are UDMR, în contextul tulburător al violențelor domestice

Recent, Organizația de Femei a UDMR a cerut crearea unei comisii parlamentare speciale care să de combatere a

Anul acesta, o femeie a fost omorâtă în fiecare săptămână de un actual sau fost partener. De asemenea, în primele șase luni ale lui 2025, autoritățile au înregistrat peste 61.400 de sesizări de domestică.

„Ne confruntăm cu care, în ciuda tuturor eforturilor noastre, rămâne o problemă uriașă. Statul încearcă să ia măsuri, să înăsprească legislația, să dea autorităților mijloacele de a interveni rapid, ONG-urile și activiștii pentru drepturile femeilor lucrează constant, autoritățile intervin – dar situația nu se îmbunătățește. Trebuie să ne așezăm la aceeași masă: ONG-uri, autorități, profesioniști, organizații de femei, pentru a găsi soluții noi, mai eficiente”, a declarat Andrea Csép Éva Csép, europarlamentar, președinte executiv al Organizației de Femei a UDMR.

Organizația de Femei a UDMR insistă că trebuie îmbunătățite instrumentele existente pentru combaterea violenței domestice, prin cooperare transpartinică.

„La inițiativa UDMR, am introdus supravegherea electronică (cătușe la picioare) pentru a asigura constrângerea, victimele pot solicita asistență juridică gratuită, am retras agresorului pensia alimentară pentru copii, care este acordată imediat mamei, angajatorii care angajează victime ale violenței domestice beneficiază de sprijin din partea statului, victimele au prioritate la acordarea de locuințe de urgență și sociale, promovarea obligatorie în conținutul audiovizual a numărului verde gratuit 0800 500 333, care este dedicat în mod special ajutorării victimelor, crearea unui registru electronic al agresorilor sexuali, înregistrarea de către medicii de familie a suspiciunilor de abuz în dosarul medical al pacientului și obligația autorităților locale de a furniza informații privind serviciile sociale disponibile pentru a ajuta la protejarea victimelor și a familiilor acestora”, se arată într-un comunicat.