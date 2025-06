Mărturiile șocante ale vânzătoarei din Timișoara, bătute „măr” de un hoț: „Mi-am văzut moarte cu ochii”

Vânzătoarea din a oferit declarații, cu privire la calvarul prin care a trecut, în urmă cu câteva zile. Mai exact, în dimineața zilei de 19 iunie, aceasta a fost asaltată de „pumnii” unui individ de 45 de ani, despre care este cunoscut faptul că are probleme psihice.

Incidentul a avut loc într-un în cadrul unei insulițe de bijuterii. Imaginile, surprinse de camerele de supraveghere, sunt șocante. Ca de nicăieri, bărbatul sare peste tejghea și se năpustește cu pumnii asupra femeii, care nu a avut timp să reacționeze. Nu mai puțin de 27 de lovituri a încasat victima, în cele 23 de secunde, în care s-a produs evenimentul.

Mărturiile șocante ale victimei

Imaginile tulburătoare au răscolit-o pe victimă, care a povestit experiența terifiantă prin care a trecut.

„Mi-am văzut moartea cu ochii, nu m-am gândit că o să mai scap. Direct mi-a dat un pumn în gură, probabil în ideea în care a crezut că eu o să pic lată şi o să fugă şi o să fure. A văzut că nu am cedat, a început să mă ţină doar în pumni. Îmi imaginez că dacă nu mă feream cu mâinile, el îmi dădea doar în cap, după cum vedeţi am mâna în ghips, dacă nu reuşeam să îmi pun mâinile să mă feresc cred că mă desfigura toată. Eu azi dimineaţă când a apărut filmarea și am văzut în ce hal am fost lovită, am retrăit tot momentul. A arătat mai mult ca o răzbunare, ca şi cum eu i-am făcut lui ceva”, a povestit Camelia Smolca, victimă, conform

Motivul atacului a fost furtul unor bijuterii, pe care pare că reușește să le obțină, însă, când nu se așteaptă, victima se ridică și trage de tava cu obiecte de valoare, reușind să o recupereze. Hoțul nu se află la prima abatere de acest gen. Se pare că individul doar ce fusese eliberat din arest, după ce cu două zile înainte, mai exact în data de 17 iunie, ar fi avut o altă tentativă de furt. Bărbatul este cunoscut pentru faptul că are probleme psihice, cea mai recentă externare a sa de la Psihiatrie fiind pe 7 mai.

Soțul victimei, devastat

Nu doar femeia este afectată de cele întâmplate, ci și soțul acesteia, care a spus cât de greu este totul. Potrivit spuselor lui, acest scenariu este parcă desprins dintr-un film de groază, un caz pe care „îl vezi, de obicei, doar la televizor”.

„Ultimele zile pentru mine au fost crâncene. Efectiv asemenea cazuri vezi doar la televizor şi nu îşi dai seama ce poate însemna decât când treci prin aşa ceva. Fizic e plină de răni şi psihic, cu siguranţă, ea încearcă să se ascundă, dar va fi o perioadă grea”, a declarat soţul femeii agresate, Alexandru Smolca, conform sursei anterioare.