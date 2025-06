Un bărbat din Sibiu a donat zeci de litri de sânge. „Am zis să fac un bine”

Un bărbat din Sibiu de peste 25 de ani și a salvat multe vieți. În total, a donat zeci de litri de sânge și îndeamnă oamenii să îi urmeze exemplul.

Câți litri de sânge a donat în total

Bărbatul de 46 de ani a bătut recordul privind numărul . El este donator voluntar al centrului sibian de tranfuzie sanguine încă din 1999. În ultimii 25 de ani, a donat de 136 de ori, iar în total s-au strâns 54,5 litri de sânge, conform

„Am zis să fac un bine, să salvez vieţi, pentru asta am ales să donez. Ştiu cât de important e să fie sânge disponibil atunci când e nevoie. Am donat mereu, m-au sunat şi de acasă când a fost nevoie. Mă simt împlinit, simt că e important să ajut. Nu am fost niciodată în calitate de beneficiar de transfuzie dar am avut nevoie pentru tata şi pentru o verişoară. Sper să doneze cât mai multă lume pentru că implicarea face diferenţa”, a declarant bărbatul.

Direcția de Sănătate Publică din Sibiu a publicat statisticile donațiilor din 2024, de la nivelul județului. Astfel, anul trecut au donat peste 8.000 de persoane, iar în evidențele centrului de transfuzie din Sibiu sunt peste 40.000 de donatori.

Cât sânge se recoltează de la o persoană

Unii dintre ei donează periodic, alții mai rar. Cantitatea de sânge recoltat de la o singură persoană este cuprinsă între 200 ml pentru trombocite și afereză și 400 ml pentru donarea standard. O singură pungă de sânge poate salva până la trei vieți.

Donatorii beneficiază și un card de bonuri de 280 de lei pentru fiecare donare care poate fi folosit pentru achiziția de alimente.