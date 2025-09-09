Un bărbat din localitatea Scoreiu, județul Sibiu, și-a legat copilul de 10 ani cu un lanț de o masă și l-a încuiat în locuință, ca să se poată duce la cumpărături. Individul a fost reținut, iar băiatul a ajuns în grija autorităților.

Cuprins

Cum a ajuns copilul să fie legat cu lanțul ca să stea cuminte

Ce decizii au luat autoritățile în cazul copilului legat cu lanțul

Polițiștii au fost sesizați luni, în jurul orei 14.30, prin apel la 112, că într-un imobil din localitatea Scoreiu un copil de 10 ani a fost legat cu lanțul de o masă și încuiat în casă.

Agenții Secției de Poliție Porumbacu de Jos s-au deplasat la fața locului și au văzut că aspectele reclamate se confirmă, băiatul fiind legat de picior cu un lanț prins de masă.

Tatăl minorului, un bărbat de 36 de ani, l-ar fi legat pe copil pentru a merge la cumpărături, notează publicația locală

Polițiștii l-au reținut 24 de ore pe bărbat și au emis pe numele lui un ordin de restricție provizoriu. De asemenea, au deschis un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului și lipsire de libertate în mod ilegal.

Protecția Copilului Sibiu a fost sesizată, iar minorul a fost plasat într-un centru de protecție.