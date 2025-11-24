Aristocratul britanic Sir Benjamin Slade, în vârstă de 79 de ani, a lansat o adevărată competiție pentru a-și găsi soția ideală. Iată ce listă de pretenții are acesta!

Cerințele bărbatului

Sir Benjamin Slade, baronet cu multiple castele și o avere impresionantă, a stabilit clar că „oricine peste 60 nici să nu aplice”, conform Click.

Motivul principal pentru această diferență de vârstă este fiscal: „Impozitul pe moștenire este de 40%… singura modalitate e să las totul soției tax-free, care apoi îl transmite rudelor mele.” Aristocratul explică și altfel necesitatea: „Nu pot asigura o femeie de 70 de ani… de aceea avem nevoie de o doamnă cu cel puțin 20 de ani mai tânără.”

În privința moștenitorilor, baronetul rămâne direct: „Pot avea doi fii, trei ar fi mai bine, dar dacă am doi fii, situația se rezolvă.”

Pretenții mai puțin obișnuite

Sir Benjamin are o listă lungă și surprinzătoare de cerințe. Candidata ideală trebuie să fie aptă fizic, să știe să tragă cu pușca și să dețină permis de conducere.

„Un permis de elicopter ar fi benefic”, a adăugat el. Alte criterii includ înălțimea de minimum 1,68 m, abilități în dans de salon, bridge și backgammon, dar și rezolvarea cuvintelor încrucișate.

Baronetul impune și criterii sociale și culturale: „Sunt foarte sociabil… trebuie să am pe cineva care să se potrivească.” Preferințele geografice sunt la fel de surprinzătoare: „Nu cred că este pentru mine o soție eschimos. Tot ce îmi trebuie este o fată de la țară, obișnuită, care știe și înțelege lucrurile.”

El mai precizează că nu acceptă femei din țări al căror nume începe cu litera „I” și care au verde în steag, preferând candidate din Canada, America, Germania și din Europa de Nord, „ceea ce eu numesc oameni similari”. Alte interdicții includ femei care sunt Scorpion, consumă droguri sau alcool, citesc The Guardian ori sunt scoțience.

Responsabilități și recompense

Viitoarea soție ar trebui să gestioneze două castele și să aibă experiență în domeniul juridic, contabil sau imobiliar, considerate „utile”.

În schimb, candidatul selectat ar urma să primească 50.000 de lire sterline anual pentru a contribui la administrarea celor 1.300 de acri ai domeniului său din Somerset.

Educat la Millfield School și stabilit la Maunsel House, în Bridgwater, Sir Benjamin Slade caută nu doar o parteneră pentru viața personală, ci și pe cineva care să se integreze complet în stilul său de viață aristocratic și activ.