Un bărbat, în vârstă de 52 de ani, a murit, sâmbătă dimineața, după ce s-a aruncat de la etajul al treilea al unui bloc din cartierul Libertății din Conform martorilor, acesta avea gâtul tăiat, rană ce, probabil, și-o provocase singur. Iată ce s-a întâmplat!

Ce spun autoritățile

a avut loc în cartierul Libertății din Râmnicu Vâlcea. Bărbatul s-a aruncat de la etajul al treilea, chiar înainte ca salvatorii să ajungă la fața locului, conform Observator.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea, odată ajunse la faţa locului, echipajele de salvare au intervenit cu o pernă de autosalvare, însă nu au mai apucat să o umfle. Era deja prea târziu.

„Echipajele de pompieri au procedat la amplasarea pernei de autosalvare, dar persoana s-a aruncat pe pernă înaintea începerii umflării acesteia. În urma impactului şi după ce a fost evaluată, s-au efectuat manevrele de resuscitare, persoana aflându-se în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor depuse, s-a declarat decesul victimei”, au transmis reprezentanţii ISU Vâlcea.

Cazul, preluat de polițiști

Martorii spun că bărbatul avea gâtul tăiat, rană pe care, probabil, și-o provocase singur înainte să se arunce de la etajul blocului în care era.

Cazul a fost preluat de poliţişti, care efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat, în cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpă.

Mesaj de adio?

Bărbatul ar fi lăsat un bilet de adio partenerei sale, scrie publicația Vocea Vâlcii, citată de Observator.

Apartamentul în care locuia era închiriat pe numele femeii, iar în momentul incidentului bărbatul se afla singur în casă. Cu o seară înainte de incident, vâlceanul ar fi fost contactat telefonic și informat că are un credit de aproximativ 40.000 de lei la o bancă.

Înainte de a recurge la gestul extrem, a lăsat un bilet iubitei sale, în care a scris că „nu mai poate suporta”. El a încheiat mesajul sfâșietor cu un „te iubesc”.