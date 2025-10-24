B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Accident grav pe E85, la granița dintre Suceava și Iași. Cum s-a produs tragedia de la Drăgușeni ( VIDEO, FOTO)

Accident grav pe E85, la granița dintre Suceava și Iași. Cum s-a produs tragedia de la Drăgușeni ( VIDEO, FOTO)

Iulia Petcu
24 oct. 2025, 18:04
Accident grav pe E85, la granița dintre Suceava și Iași. Cum s-a produs tragedia de la Drăgușeni ( VIDEO, FOTO)
sursa foto: Monitorul de Suceava
Cuprins
  1. Unde s-a produs accidentul și ce s-a întâmplat
  2. Cum au acționat echipajele de salvare
  3. Ce au stabilit anchetatorii până acum

Un cumplit accident rutier a avut loc vineri după-amiază pe drumul european E85, care leagă Suceava de București. Două persoane și-au pierdut viața după ce un autotren s-a răsturnat peste un autoturism, într-un impact devastator ce a mobilizat echipaje din două județe.

Unde s-a produs accidentul și ce s-a întâmplat

Tragedia s-a petrecut la ieșirea din localitatea Drăgușeni, spre Cristești, în zona de graniță dintre județele Suceava și Iași. Conform primelor informații, un autotren s-a răsturnat peste un autoturism aflat în trafic. Circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de ancheta poliției.

Forțele de intervenție au fost alertate imediat. La locul accidentului au ajuns echipaje de pompieri militari, ambulanțe și echipe de descarcerare. Scenele au fost dramatice, iar autoritățile au confirmat că ambele persoane aflate în autoturism au fost găsite fără viață.

Cum au acționat echipajele de salvare

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava au trimis la fața locului două autospeciale echipare pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. De asemenea, Serviciul de Ambulanță Județean Suceava a intervenit cu două echipaje medicale.

Pentru sprijin suplimentar, ISU Iași a trimis și el două autospeciale pentru descarcerare, precum și o ambulanță SMURD. Operațiunea de salvare a fost complexă, deoarece victimele erau prinse între fiarele contorsionate ale mașinii.

sursa foto: Monitorul de Suceava
sursa foto: Monitorul de Suceava

„Echipajele pompierilor militari au extras cele două victime încarcerate. Din nefericire, cadrele medicale nu au putut decât să constate decesul”, au transmis reprezentanții ISU.

Ce au stabilit anchetatorii până acum

După primele cercetări, polițiștii au stabilit că accidentul s-a produs pe raza localității Cristești, în județul Iași. Ancheta este în desfășurare, iar specialiștii urmează să stabilească dacă șoferul autotrenului a pierdut controlul din cauza vitezei, a oboselii sau a unor probleme tehnice.

Drumul E85 este una dintre cele mai periculoase artere din România, iar zona Drăgușeni – Cristești a fost frecvent scena unor accidente grave. Circulația în zonă a fost blocată timp de mai multe ore pentru intervenția echipelor și efectuarea măsurilor necesare

