Un bărbat venise să asiste la nașterea soției, dar personalul unui spital privat din Brașov l-a confundat cu un pacient care urma să fie operat. Unitatea sanitară spune că nu a fost pus în niciun pericol

Un bărbat venise la spitalul privat Regina Maria din Brașov pentru a asista la nașterea soției, însă a fost confundat cu un pacient care urma să fie operat. Unitatea sanitară susține că acesta nu a fost pus în niciun pericol și că standardele de siguranță au funcționat, dar bărbatul care s-a aflat în această situație, pe numele său Alexandru Niță, solicită compensări morale și spune că se va adresa instanței, transmite G4Media.ro.

Bărbatul a povestit că a mers la spital cu soția sa, care urma să nască prin cezariană, dar asistentele care l-au preluat pe el au început următorul protocol: i-au dat șampon să se spele, apoi un halat de intervenție pe care să îl îmbrace, i-au prelevat sânge pentru analize și i-au montat o branulă. La un moment dat una dintre asistente l-a întrebat ce operație urmează să facă și astfel bărbatul și-a dat seama că s-a produs o eroare.

Alexandru Niță și-a dat seama că este vorba despre o eroare în momentul în care a fost întrebat ce operație urmează să facă. Odată recunoscută eroare și de către personalul spitalului, bărbatul a fost condus în sala unde se afla soția lui.

„Asistenta care a incercat sa-mi recolteze inițial sânge m-a întrebat ce operație urmeaza sa mi se facă și i-am spus, uimit, ca nu mi se va face mie nici o intervenție și ca voi asista sotia la nasterea prin cezariana. Dânsele au ras apoi iarăși m-au întrebat cumva intr-o nota mai insistenta, ce operație urmeaza sa mi se facă. Atunci am realizat ca ele de fapt ma pregăteau pe mine sa fiu dus în sala de operații pe secția de chirurgie și ca nu se uitaseră pe fisele pe care le inmanasem și nici nu au dat atenție detaliilor legate de nașterea sotiei și asistarea mea. Când au realizat ca este vorba despre o neînțelegere grava, mi-au cerut sa ma schimb și am fost dus în alt salon la et.4, pentru a astepta, de unde am fost condus mai departe în sala de operații unde sotia ma astepta îngrijorată”, a declarat Alexandru Niță pentru G4Media.ro.

Ulterior, bărbatul a avut o discuție cu conducerea spitalului și susține că incidentul urma să se tranșeze cu o compensare a sa de către unitatea medicală. Cu toate acestea, în final i s-ar fi comunicat că nu se va întâmpla acest lucru, context în care Alexandru Niță spune că se va adresa instanței.

Contactați de G4Media.ro, reprezentanții rețelei private Regina Maria spun că, pe circuitul pacientului, sunt aplicate opt filtre de siguranță și de triaj, astfel încât să fie preîntâmpinată orice situație neprevăzută.

„În cazul de față, colegii noștri au identificat fluxul corespunzator situației, persoana a fost scoasă din circuit în siguranță și redirecționată către zona potrivită. Normele de siguranță aplicate în cadrul spitalului sunt create special pentru a preveni orice pericol și asta s-a întâmplat și în acest caz”, au precizat reprezentanții spitalului.