Un copil de 12 ani a fost spulberat pe trecerea de pietoni, în Timiș

Un accident cumplit a avut loc sâmbătă în județul Timiș. Un copil de 12 ani a ajuns de urgență la spital după ce a fost spulberat pe trecerea de pietoni de un autoturism.

Copilul se afla pe trecerea de pietoni, pe lângă bicicletă, iar două mașini au oprit. Nu și a treia, condusă de un șofer în vârstă de 64 de ani, care l-a lovit în plin.

Șoferul a fost testat pentru consum de droguri și alcool. În ambele cazuri, rezultatul a fost negativ. Momentul de neatenție ar putea să-l coste scump. Pe numele lui, polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

„Un barbat, în varsta de 64 ani, a condus o autoutilitara pe DN 59, dinspre Timisoara, spre Jebel, iar la un moment dat a surprins si accidentat un pieton, in varsta de 12 ani, care era angajat în traversarea drumului pe trecerea pentru pietoni, semnalizata in mod corespunzator.

In urma evenimentului, a rezultat o victima, respectiv minorul, în varsta de 12 ani. Pietonul a fost transportat la spital în vederea acordarii de îngrijiri medicale. In cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa„ transsmit reprezentantii IPJ Timis.