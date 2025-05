Copil de 2 ani, la spital după ce a fost atacat de o haită de câini. Martor: „Am crezut ca e o păpușă la cum trăgeau de el”

Clipe de groază pentru un copil de doi ani. Băiețelul a ajuns la cu multiple răni la nivelul feței, spatelui și membrelor, după ce a fost atacat de o haită de câini. Incidentul s-a petrecut pe luni după-amiază, pe strada Teilor, din Medgidia.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea, pompierii au fost solicitați să intervină, după ce un copil a fost muşcat de câini. În cele din urmă, la faţa locului s-a deplasat un echipaj SMURD B Medgidia.

„Copilul a fost preluat de echipajul SMURD. Prezintă multiple plăgi muşcate la nivelul feţei, spatelui, ai membrelor superioare şi inferioare. El a fost transportat la spitalul Medgidia”, au transmis reprezentanţii ISU Dobrogea, potrivit .

Martor: „Inițial am crezut ca e o păpușă la cum trăgeau câinii de copil”

Câinii care l-au atacat pe băiețelul de doi ani nu aparțin familiei, ci sunt câini de pe , cel mai probabil, fără stăpân.

„S-a întâmplat chiar în fața mea. 6-7 câini comunitari trăgeau de copilul de 2 ani în toate direcțiile. Am claxonat puternic până ce câinii au fugit. Copilul a fost văzut foarte des singur pe stradă. Am sărit din mașină să fugăresc câinii. Inițial am crezut ca e o păpușă din plastic la cum trăgeau câinii de copil. Apoi am sunat urgent la 112”, a povestit un martor, citat de .

După incident, martorul povestește că băiețelul a fost ridicat de pe jos de un unchi de-al său, nici el major. Apoi, cei doi au intrat în curtea casei și s-au făcut nevăzuți.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs evenimentului, urmând să fie luate și măsuri legale.