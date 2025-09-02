B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un copil de trei ani a făcut o descoperire arheologică neașteptată. Ce a găsit acesta

Un copil de trei ani a făcut o descoperire arheologică neașteptată. Ce a găsit acesta

Selen Osmanoglu
02 sept. 2025, 12:50
Un copil de trei ani a făcut o descoperire arheologică neașteptată. Ce a găsit acesta
Foto: Pixabay

Ziv Nitzan, o fetiță de trei ani, a găsit ce credea ea a fi o piatră, în timpul unei plimbări. I-a arătat-o părinților, iar aceștia au rămas uimiți.

Cuprins

  • Ce a descoperit fetița
  • Unde a găsit obiectul

Ce a descoperit fetița

Micuța a ieșit la plimbare cu părinții. În timp ce se juca, Ziv Nitzan a luat în mână o piatră aparent banală, însă aceasta era, de fapt, o amuletă veche de aproximativ 3,800 de ani.

„Dintre toate miile de pietre din jurul ei, a găsit-o tocmai pe aceasta! Atunci când a curățat nisipul, a observat că acest obiect era complet diferit de pietrele obișnuite”, a spus sora mai mare a fetiței, potrivit msn.com, citat de Click.

Unde a găsit obiectul

Totul s-a întâmplat în Tel Azekah, un sit arheologic studiat intens de către arheologii din Israel. În această zonă au avut loc săpături de aproximativ 15 ani.

Familia a anunțat autoritățile cu privire la această descoperire. Amuleta a fost predată.

Daphna Ben-Tor, o specialistă în amulete a spus că acest obiect a fost făcut de canaaniți și datează din Epoca de Bronz.

Ea a mai spus că această civilizație folosea intens amulete. Astfel de obiecte au fost găsite în morminte, clădiri publice și locuințe personale. Amuletele conțin diferite simboluri de natură religioasă, sau care reflectă statutul social al celui care le purta.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Escrocheria cu astronautul rămas fără oxigen. Cum a fost păcălită o femeie să trimită 6.700 de euro
Eveniment
Escrocheria cu astronautul rămas fără oxigen. Cum a fost păcălită o femeie să trimită 6.700 de euro
Scene revoltătoare într-un parc din Brăila. Un bărbat a fost filmat în timp ce agresează un copil
Eveniment
Scene revoltătoare într-un parc din Brăila. Un bărbat a fost filmat în timp ce agresează un copil
Femeie, lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr care se afla pe o trotinetă. Victima a murit la spital
Eveniment
Femeie, lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr care se afla pe o trotinetă. Victima a murit la spital
Numărul cazurilor de Covid este în creștere. Medicul Adrian Marinescu, despre caracteristicile bolii
Eveniment
Numărul cazurilor de Covid este în creștere. Medicul Adrian Marinescu, despre caracteristicile bolii
Ce pedeapsă a primit un șofer băut, după ce a fost implicat într-un accident mortal. Judecătorul a decis că persoana decedata e vinovată
Eveniment
Ce pedeapsă a primit un șofer băut, după ce a fost implicat într-un accident mortal. Judecătorul a decis că persoana decedata e vinovată
Primul aeroport din România care elimină restricțiile de lichide în bagajul de mână. Pasagerii vor putea urca la bord și cu sticle de 2 litri
Eveniment
Primul aeroport din România care elimină restricțiile de lichide în bagajul de mână. Pasagerii vor putea urca la bord și cu sticle de 2 litri
Shreking, noul trend în materie de relații. Ce caută tinerii din generația Z la un viitor partener
Eveniment
Shreking, noul trend în materie de relații. Ce caută tinerii din generația Z la un viitor partener
Condițiile în care elevii pot obține bilete gratuite de călătorie cu trenul. Precizările CFR pentru anul școlar 2025 – 2026
Eveniment
Condițiile în care elevii pot obține bilete gratuite de călătorie cu trenul. Precizările CFR pentru anul școlar 2025 – 2026
Ilfov: Bilanțul acțiunii de cosire și erbicidare a ambroziei în 2025
Eveniment
Ilfov: Bilanțul acțiunii de cosire și erbicidare a ambroziei în 2025
Nou cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul
Eveniment
Nou cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul
Ultima oră
15:28 - Escrocheria cu astronautul rămas fără oxigen. Cum a fost păcălită o femeie să trimită 6.700 de euro
15:21 - Scene revoltătoare într-un parc din Brăila. Un bărbat a fost filmat în timp ce agresează un copil
15:14 - Surse: Nicușor Dan i-a sunat pe lideri din elicopter și i-a chemat la Cotroceni
15:05 - Deficitul bugetar nu va scădea sub 8%. Austeritatea lui Bolojan va da roade abia la toamnă
14:57 - Escrocherie de mii de euro. O pensionară a fost jefuită de un bărbat care pretindea că este astronaut
14:50 - Cum a primit iubitul Ancăi Dinicu vestea că urmează să devină părinți. „Nu ne doream un copil. Ne cunoscuserăm de foarte puțin timp”
14:47 - Despărțire în lumea sportului. Florin Răducioiu a anulat nunta cu Andreea Albăstroiu
14:44 - Victor Negrescu (PSD), despre tensiunile din coaliție: „Nu putem în fiecare zi să ne certăm, să ne supărăm sau să amenințăm cu demisiile”
14:29 - Femeie, lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr care se afla pe o trotinetă. Victima a murit la spital
14:27 - Numărul cazurilor de Covid este în creștere. Medicul Adrian Marinescu, despre caracteristicile bolii