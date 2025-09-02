Un copil de trei ani a făcut o descoperire arheologică neașteptată. Ce a găsit acesta

Ziv Nitzan, o fetiță de trei ani, a găsit ce credea ea a fi o , în timpul unei . I-a arătat-o părinților, iar aceștia au rămas uimiți.

Cuprins

Ce a descoperit fetița

Unde a găsit obiectul

Ce a descoperit fetița

Micuța a ieșit la plimbare cu părinții. În timp ce se juca, Ziv Nitzan a luat în mână o piatră aparent banală, însă aceasta era, de fapt, o amuletă veche de aproximativ 3,800 de ani.

„Dintre toate miile de pietre din jurul ei, a găsit-o tocmai pe aceasta! Atunci când a curățat nisipul, a observat că acest obiect era complet diferit de pietrele obișnuite”, a spus sora mai mare a fetiței, potrivit msn.com, citat de .

Unde a găsit obiectul

Totul s-a întâmplat în Tel Azekah, un sit arheologic studiat intens de către arheologii din Israel. În această zonă au avut loc săpături de aproximativ 15 ani.

Familia a anunțat autoritățile cu privire la această descoperire. Amuleta a fost predată.

Daphna Ben-Tor, o specialistă în amulete a spus că acest obiect a fost făcut de canaaniți și datează din Epoca de Bronz.

Ea a mai spus că această civilizație folosea intens amulete. Astfel de obiecte au fost găsite în morminte, clădiri publice și locuințe personale. Amuletele conțin diferite simboluri de natură religioasă, sau care reflectă statutul social al celui care le purta.