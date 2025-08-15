B1 Inregistrari!
Ștrandul din Piatra-Neamț, închis din cauza apei neconforme. Ce au anunțat reprezentanții Primăriei

Ștrandul din Piatra-Neamț, închis din cauza apei neconforme. Ce au anunțat reprezentanții Primăriei

Elena Boruz
15 aug. 2025, 11:56
Ștrandul din Piatra-Neamț, închis din cauza apei neconforme. Ce au anunțat reprezentanții Primăriei
Foto simbol: Pixabay

Direcția de Sănătate Publică Neamț a pus lacătul pe Ștrandul din Piatra-Neamț, în urma unor controale efectuate și a constatării că apa din bazine nu era conformă.

La apa din bazinele pentru copii și cele din zona VIP au fost identificate probleme, astfel că a fost luată hotărârea de a se suspenda activitatea, până la reglementarea problemelor.

Ce a transmis Primăria

Totuși, ștrandul nu se află la o primă experiență de acest gen. În trecut, a mai fost închis fix din cauza acelorași nereguli, însă, odată cu schimbarea apei, activitatea a fost reluată.

În urma unui control al Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ, specialiştii instituţiei au dispus suspendarea activităţii la bazinul pentru copii şi la cele două bazine din zona VIP. Apa din cele trei bazine va fi schimbată, iar ulterior vor fi prelevate din nou probe”, au precizat reprezentanţii municipalităţii, potrivit cotidianul.ro. 

