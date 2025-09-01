Un tânăr de 22 de ani, din Iași, a încetat tragic din viață în timp ce se plimba cu bicicleta electrică. Incidentul tragic s-a petrecut duminică, în localitatea Vadu Vejei, din comuna Ţibana, informează Agerpres.

Potrivit coordonatorului Iaşi, medicul Diana Cimpoeşu, primul apel la 112 anunța că este inconştientă şi sângerează de la nivelul capului. În concordanță cu informațiile primite, la locul incidentului au fost mobilizate echipaje SAJ B2 din Ţibăneşti și SAJ C2 din Iaşi. Ulterior, a fost trimis și un elicopter ESA Iaşi, care se afla în misiune cu un alt pacient, relatează .

În momentul în care echipajele medicale au ajuns la fața locului, victima, un tânăr de 22 de ani, se afla în stop cardio-respirator. După mai bine de 30 de minute în care i-au fost aplicate manevre de resuscitare, a fost declarat decesul bărbatului.

„La momentul ajungerii echipajului medical de pe elicopter, pacientul, de 22 ani, se afla în stop cardio-respirator. Au fost iniţiate manevrele de resuscitare cardio-pulmonară, însă după 33 de minute de resuscitare cu ritm de stop – asistolie pe toată perioada resuscitării, s-a declarat decesul pacientului. Acesta prezenta politraumă prin accident rutier (motocross), traumatism cranio-cerebral sever cu otoragie bilaterală, traumatism cranio-facial cu epistaxis anterior bilateral şi fracturi la nivelul hemifaciesului drept, fractură de coloană cervicală, hemopneumotorax drept, traumatism abdominal”, a declarat Diana Cimpoeşu.