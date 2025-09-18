B1 Inregistrari!
Unul dintre cei mai temuți criminali în serie din România scapă de închisoare pe viață: Avea o „listă neagră" cu 17 oameni

Unul dintre cei mai temuți criminali în serie din România scapă de închisoare pe viață: Avea o „listă neagră” cu 17 oameni

George Lupu
18 sept. 2025, 12:20
Unul dintre cei mai temuți criminali în serie din România scapă de închisoare pe viață: Avea o „listă neagră” cu 17 oameni
Un criminal în serie din România scapă de închisoare

Un criminal în serie, din Satu Mare, care a omorât patru oameni și care a făcut o „listă neagră” cu 17 nume se pregătește să revină în libertate.

Cine este criminalul în serie care este la un pas de eliberare

Sütő Ferenc este unul dintre cei mai feroce criminali din România. Acesta este la un pas de libertate, după ce Tribunalul Bihor a admis, miercuri, cererea bărbatului de înlocuire a pedepsei detențiunii pe viață cu 25 de ani de închisoare, pe care i-a și executat deja.

Sütő Ferenc are 60 ani şi este din satul Ser, comuna Bogdand, județul Satu Mare. El este caracterizat de consăteni drept un bărbat impulsiv, care obișnuia să umble mereu cu trei cuțite și un topor la brâu, iar înainte de Revoluție fura dinamită de la mina Herja și o folosea pentru a arunca în aer copaci, potrivit site-ului Presasm.ro.

În 1989 a avut prima condamnare – un an de detenție pentru tăinuire și furt.

După eliberare, în 1992, s-a angajat ca ajutor de cioban în județul Arad. După ce a pierdut câteva oi, stăpânul turmei l-a certat, l-a pălmuit și l-a alungat. Sütő s-a întors la șase luni după incident, cu gândul de ase răzbuna. L-a pândit pe cioban dimineața, i-a sărit în spate, l-a trântit la pământ și i-a zdrobit fața cu un box improvizat dintr-un corn de cerb. Apoi i-a dus trupul pe malul Mureșului și l-a îngropat. Crima a fost descoperită abia după18 ani.

În septembrie 1995, Sütő și un consătean, Szabó János, au primit un pont despre un bătrân din Sălaj, Kiss András, că ar vinde tablouri și icoane rare în străinătate. Cei doi au intrat în casa bătrânului și l-au lovit cu cuțitele atât de puternic încât lama unuia s-a rupt și a rămas înfiptă în craniu – detaliu descoperit abia la autopsie, potrivit ebihoreanul.ro.

Cine a fost prima victimă

După ce l-au ucis, au ascuns trupul sub pat, apoi au luat patru tablouri de valoare – un portret al principelui Rákóczi, un portret de cioban, un peisaj cu un castel și o icoană cu Maica Domnului și Pruncul – pe care le-au vândut în Carei pentru 6.000 de mărci. Și această crimă a rămas multă vreme cu autor necunoscut.

Ulterior, o bună perioadă, bărbatul a rămas în umbră, comiţând doar infracţiuni minore. În 1996, s-a răzbunat pe un cumnat cu care se certase, căruia i-a distrus 300 de butaşi de vie, pe un vecin, căruia i-a incendiat căpiţele cu fân, iar unei consătence i-a spart de trei ori magazinul, furându-i marfa pe care a încercat apoi să i-o vândă femeii la jumătate de preţ.

Pentru aceste fapte, Sütő a fost condamnat la 3 ani de închisoare, pentru furt şi distrugere. N-a executat toată pedeapsa, căci a fost liberat condiţionat în septembrie 1999.

În această perioadă a făcut o listă cu persoanele pe care voia să se răzbune, între care poliţişti, consăteni, rude şi chiar fosta soţie, care divorţase de el între timp, conform Libertatea. Femeia a fost prima lui ţintă: a bătut-o în propria ei casă, apoi a legat-o de un stâlp după care a dus-o într-o casă părăsită, unde a violat-o, apoi i-a dat drumul. Terorizată, femeia a fugit din sat fără să mai îndrăznească să depună plângere la poliție.

La scurt timp, Ferenc a lipit la intrarea în sat un afiș cu fotografia lui, plin de amenințări și injurii la adresa consătenilor, şi şi-a făcut adăpost în pădurea de la marginea satului, unde prietenul său din copilărie, consăteanul său Kiss Zoltán Juhász, poreclit „Cobra”, îi aducea mâncare și băutură, şi de unde, nopţi la rând, cei doi ieşeau ca să spargă casele consătenilor şi magazinele din sat.

Kiss a devenit cea de a treia victimă a criminalului, după ce i-a povestit faptul că patroana unui magazin în care au comis furturi i-a promis bani dacă ajută poliția să-l prindă pe hoț.

Pe 20 iunie 2000, crimninalul l-a lăsat pe Zoltan să adoarmă în adăpostul din pădure, apoi i-a zdrobit craniul cu două lovituri de topor și i-a tăiat gâtul. Cadavrul a fost îngropat acolo, în pădure. „E singurul de care îmi pare rău că l-am omorât. În rest, să fiu sincer, nu”, le-a spus ulterior anchetatorilor.

După două zile, a coborât din pădure și a bifat un nou nume de pe „lista neagră”: Nicolae Balogh, 71 de ani, vecinul care îl reclamase la poliție în 1996. L-a lovit cu bâta până l-a ucis și l-a lăsat acolo, sub un rând de vie. Câteva ore mai târziu, nepotul bătrânului a găsit cadavrul.

De acolo, Sütő a mers la patroana magazinului pe care îl jefuise cu câțiva ani înainte. A intrat, a spart tot ce i-a ieșit în cale cu bâta, a stropit rafturile cu benzină și i-a dat foc. În timpul devastării, s-a tăiat grav la mâna dreaptă într-un geam, dar a reușit să fugă în pădure înainte să ajungă poliția.

Ce a spus criminalul în serie anchetatorilor

După o amplă operațiune de căutare – cu polițiști, jandarmi, câini de urmă, câini de vânătoare și localnici – Sütő a fost capturat pe 24 iunie 2000. În timpul cercetărilor, anchetatorii ar fi descoperit în adăpostul său celebra „listă neagră”, a criminalului.

În fața procurorilor, Sütő Ferenc și-a recunoscut toate faptele, iar expertiza psihiatrică a arătat că are tulburări de personalitate de tip antisocial, dar discernământul îi era intact, motiv pentru care a şi fost trimis în judecată.

Bărbatul nu s-a liniştit nici în timpul procesului, ameninţându-i pe judecători chiar în sala de judecată. „Dacă evadez sau voi fi eliberat, vă pedepsesc pe toți”, le-a spus omul. În final, a fost condamnat la detențiune pe viață și încarcerat în mai multe penitenciare din țară, inclusiv la Oradea.

Aici, în iulie acest an, a deschis un nou proces, cerând înlocuirea detențiunii pe viață cu o altă pedeapsă, iar miercuri, Tribunalul Bihor i-a admis cererea, transformând pedeapsa în 25 de ani de închisoare – ani pe care, practic, i-a executat deja.

