Un elev a fost atacat cu o macetă în toaleta unui liceu din Brăila

Un incident extrem de grav a avut loc la Colegiul Economic „Ghica” din Brăila, unde un elev a fost atacat violent chiar în toaleta unității de învățământ. a fost lovită cu picioarele și amenințată cu o macetă de un alt minor, care a filmat atacul și a distribuit imaginile pe rețelele sociale.

Agresorul nu mai era elev al liceului

Potrivit unor surse apropiate anchetei, atacatorul este un adolescent în vârstă de 16 ani, care nu ar mai fi fost elev al liceului, însă s-ar fi deplasat intenționat la școală pentru a-l agresa pe tânăr.

Motivul conflictului ar fi fost unul personal: victima i-ar fi trimis o cerere de prietenie pe rețelele sociale iubitei agresorului, potrivit debraila.ro.

Filmarea atacului și umilirea publică

După agresiune, minorul ar fi fotografiat victima rănită și ar fi publicat imaginile pe internet, însoțite de mesaje batjocoritoare și emoticoane de râs, cu scopul de a o umili public.

Surse din anturajul celor implicați susțin că adolescentul este cunoscut pentru comportamentul său violent și pentru faptul că își expune frecvent faptele agresive pe rețelele de socializare.

Antecedente penale și episoade violente repetate

Minorul nu se află la primul incident de acest gen. În decembrie 2025, acesta a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost implicat într-o bătaie cu macete, produsă în apropierea sediului Poliției din Brăila.

Ulterior, a fost plasat sub control judiciar și cercetat pentru lovire și alte violențe, distrugere, precum și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Violență continuă, în ciuda controlului judiciar

Chiar și în perioada în care se afla sub control judiciar, adolescentul a continuat să posteze conținut violent. În ianuarie 2026, acesta a publicat imagini de la un alt episod agresiv, petrecut în zona Portului din Brăila, în care mai multe persoane atacă un bărbat aflat într-un autoturism.

În mesajele asociate, minorul lansa amenințări explicite, sugerând că este dispus să ajungă din nou în detenție pentru a se răzbuna.