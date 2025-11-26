B1 Inregistrari!
O învățătoare din Cluj s-a ales cu umărul dislocat după ce a încercat să liniștească un elev. Directorul școlii: „O furie cum n-am mai văzut"

O învățătoare din Cluj s-a ales cu umărul dislocat după ce a încercat să liniștează un elev. Directorul școlii: „O furie cum n-am mai văzut”

26 nov. 2025, 14:23
O învățătoare din Cluj s-a ales cu umărul dislocat după ce a încercat să liniștează un elev. Directorul școlii: „O furie cum n-am mai văzut”
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. De la ce a pornit conflictul între elev și angajații școlii
  2. Cum a comentat directorul incidentul violent dintre elev și angajații școlii
  3. Copilul avusese în urmă cu două săptămâni o întrevedere cu consiliera școlii

Colegiul Naţional ‘George Coşbuc’ din Cluj-Napoca a fost tranformat într-un câmp de luptă, protagoniștii fiind un elev furios și angajații școlii. Incidentul s-a soldat cu rănirea unei învățătoare, a directoarei adjuncte și psiholoage unității școlare.

De la ce a pornit conflictul între elev și angajații școlii

Incidentul violent a avut loc marți, 25 noiembrie. Totul a început într-o pauză, atunci când doi elevi s-au luat la ceartă, în curtea școlii. Unul dintre ei a reclamat că a fost lovit de colegul său, iar situația tensionată a făcut ca unul dintre cei doi băieți să aibă o ieșire nervoasă. A fost nevoie de intervenția cadrelor didactice pentru a preveni escaladarea situației. Pentru elevul care a manifestat starea de agitație, incidentul s-a terminat la spital, după ce a fost preluat de la școală și transportat de un echipaj medical.

„La data de 25 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizaţi de către un cadru didactic a unei unităţi de învăţământ din municipiu, cu privire la producerea unui incident între doi elevi, în timpul pauzei, în curtea şcolii. Din primele verificări a rezultat faptul că între cei doi minori, ambii de 9 ani, ar fi avut loc o neînţelegere, în urma căreia unul dintre elevi a reclamat că ar fi fost lovit de către colegul său.

Ulterior, unul dintre minori ar fi manifestat o stare de agitaţie accentuată, fiind necesară intervenţia cadrelor didactice şi a colegilor pentru a preveni escaladarea situaţiei. În urma episodului de agitaţie, minorul a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la o unitate medicală de specialitate pentru evaluare. În cauză poliţiştii desfăşoară cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe şi pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, se arată într-o informare trimisă de IPJ Cluj.

În încercarea de a aplana conflictul dintre elevii, o învățătoare s-a ales cu umărul disloca, directoarea școlii a fost lovită cu capul în nas de către elev, iar psiholoaga – mușcată de mână.

Cum a comentat directorul incidentul violent dintre elev și angajații școlii

Directorul şcolii, Horaţiu Bota, susține că tot incidentul ar fi pornit de la o neînțelegere între doi elevi. Unul dintre ei a crezut că celălalt i-a pus piedică, motiv pentru care a adoptat un comportament violent. Furia elevului nu s-a răsfrânt doar asupra colegului care l-a supărat, ci și a angajaților unității școlare care au încercat să aplaneze conflictul și să-l calmeze pe copil.

„Un elev de clasa a III-a a alergat prin curte, unde sunt 1.500 de copii în pauză, copilul s-a împiedicat, a căzut pe terenul sintetic şi, când s-a ridicat, avut impresia că un alt coleg i-a pus piedică, ceea ce nu era adevărat. A alergat după el, până a intervenit doamna învăţătoare, a împins-o şi pe dânsa, dânsa a cerut sprijin la o altă doamnă învăţătoare, a venit doamna director adjunct, a venit psihologul şcolii, a ajuns şi administratorul şi un coleg de sport. Copilul atât era de furios încât, când una dintre doamnele învăţătoare l-a prins şi l-a îmbrăţişat – că este şi mămică – copilul aşa s-a smuls, a făcut o mişcare bruscă, încât i-a dislocat umărul învăţătoarei. Apoi a muşcat-o pe doamna psiholog de mână şi a zgâriat-o, iar pe directoarea adjunctă a lovit-o cu capul în nas”, a precizat Horațiu Bota, citat de Agerpres.

Copilul avusese în urmă cu două săptămâni o întrevedere cu consiliera școlii

Potrivit directorului, este cunoscut în școală faptul că elevul are devieri de comportament. Părinții acestuia îl duc, în particular, la psihologi și experți, iar în urmă cu câteva zile, a fost consiliat și de specialistul școlii.

„Doamna profesoară chiar acum este plecată la medic şi aşteptăm să vină să ne spună detalii. Mişcările copilului erau oarecum reflexe, dar dintr-o furie, dintr-o supărare cum n-am mai văzut. E copil de clasa a III-a, care a fost consiliat la consilierul şcolar al şcolii în urmă cu două săptămâni, cu aprobarea părinţilor. Mai înainte am avut o discuţie la direcţiune cu părinţii copilului şi ne-au spus că dânşii îl consiliază şi în privat cu psihologi, experţi de la nivel naţional chiar. Ne bucurăm, totuşi, că n-a ajuns să agreseze vreun copil”, a spus Horaţiu Bota.
