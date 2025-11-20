Actrița și cântăreața Maria Buză demonstrează că vârsta este doar un număr. La 56 de ani, artista, cunoscută pentru energia sa debordantă, arată spectaculos fără să fi apelat la medici esteticieni sau la tratamente costisitoare. Secretul ei stă într-un stil de viață echilibrat și, surprinzător, în simplitate. Maria Buză a dezvăluit recent că și-a schimbat radical viața, odată ce a renunțat să mai locuiască în Capitală.
În urmă cu cinci ani, Maria Buză a luat decizia de a părăsi Bucureștiul pentru a se stabili într-o comună din Vâlcea. Această schimbare majoră de decor și ritm a contribuit semnificativ la starea sa de bine și la menținerea formei fizice și psihice. Viața la casă, cu o curte generoasă și animale de companie, o ține activă și îi oferă liniștea de care avea nevoie. Artista chiar plănuiește să își cultive propriile legume pentru a se bucura de o alimentație cât mai sănătoasă și naturală.
În ceea ce privește rutina de îngrijire a Mariei Buză este minimalistă, în opoziției de practicile moderne. Artista nu frecventează sala de sport, nu urmează diete stricte și nici măcar nu utilizează în mod constant creme faciale. Ea a explicat că activitatea profesională și treburile gospodărești o mențin în mișcare.
„Nici dietă, nici sport, nici tratamente. Eu nu mai locuiesc în București, ci undeva lângă Vâlcea. Și sunt zile în care nici cu cremă pe față nu mă dau, pur și simplu mă spăl pe față și atât”, a spus arrista pentru Cancan.
Pentru Maria Buză, rețeta frumuseții nu se găsește în produsele cosmetice sau în intervențiile medicale. Ea consideră că cel mai important tratament anti-îmbătrânire este, de fapt, cel psihic. Starea de spirit pozitivă, bucuria și liniștea interioară sunt elementele esențiale care o ajută să își mențină tonusul.
„Cred că mă întrețin cu bucurie, cu veselie, cred că astea sunt cele mai importante stări ale unui om, mai ales în ce privește femeia. Dacă m-ai întrebat pe mine, pentru a avea un tonus bun, psihic, și atunci toate astea, cumva, fac femeia sa fie liniștită. Și dacă ești liniștită, nici riduri, nici lacrima nu-și găsește locul pe chip. Și nu sapă nimic în tenul tău. Cred că ăsta e secretul. Și apoi cred că și meseria, și profesia stau acolo ca o grijă”, a mărturisit Maria Buză.