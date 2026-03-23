Un elev de 14 ani din Târgu Jiu a susținut etapa națională a Olimpiadei de Informatică direct din salonul de spital. Acesta a suferit o intervenție chirurgicală care l-a împiedicat să se deplaseze din spital.

Condițiile în care a concurat un elev de 14 ani

Darius Andrei Tănăsoiu nu a vrut să renunțe la competiția pentru care s-a pregătit tot anul, așa că a primit permisiunea să lucreze la problemele de concurs sub supravegherea unei comisii chiar în secția de Chirurgie. Deși trecea prin momente dificile după operație, dorința lui de a obține o medalie a fost mai puternică.

„Este a trei participare la o olimpiadă naţională. Am luat şi menţiune şi locul II în clasa a V-a. Anul acesta sper la o medalie de argint sau de bronz. Mi-a fost cam greu, dar a trebuit să particip, pentru că de aceea am muncit. Este materia mea preferată informatica. Îmi doresc să particip la mai multe olimpiade şi concursuri şi să am rezultate mai bune”, a declarat Darius Andrei Tănăsoiu.

Cum s-a organizat examenul

Reprezentanții spitalului au lăudat curajul băiatului. Efortul lui Darius a fost susținut de cadrele medicale, care au asigurat condițiile necesare pentru ca acesta să poată susține .

„Prin determinarea sa şi pasiunea de care dă mereu dovadă, Darius a reuşit să facă imposibilul posibil, aşa că, în dimineaţa zilei de astăzi, alături de o comisie de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, care l-a supravegheat, Darius a susţinut etapa naţională a acestei olimpiade chiar din salonul unde este internat. Efortul acestui copil, care nu are decât 14 ani, merită respectul întregii comunităţi şi arată că adevăraţii campioni nu sunt doar cei care câştigă medalii, ci, mai ales, aceia care au curajul să meargă mai departe atunci când cel mai la îndemână ar fi fost să renunţe”, a declarat purtătorul de cuvânt Mihaela Ţicleanu .