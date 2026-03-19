În sistemul de învățământ au apărut mai multe incertitudini în ultima perioadă. Situația a generat îngrijorare în rândul elevilor și profesorilor. În acest context, a fost întrebat dacă există riscul ca Evaluarea Națională și Bacalaureatul să nu se mai desfășoare.

„Nu cred că există acest risc, atât timp cât ne aflăm într-un continuu dialog. Încercăm să găsim soluţii pentru rezolvarea anumitor situaţii şi totodată să avem o speranţă pentru viitor. Este un buget de la care putem construi. Cred că e foarte important să înţelegem că, în România, educaţia a fost prima care a suportat această situaţie din România, faptul că avea un deficit bugetar de peste 9%. În momentul de faţă observăm măsuri şi în alte componente ale societăţii. Vom vedea cât şi cum se vor implementa şi, de asemenea, cred că educaţia va fi prima care va ieşi în această situaţie”, a transmis Mihai Dimian.

Cum explică ministrul creșterea bugetului și criza din Educație

Ministrul Educației susține că există motive de optimism în privința finanțării sistemului. Acesta subliniază că bugetul pentru acest an este în creștere.

„Cred că ceea ce am făcut în aceste zile demonstrează că sunt un om al dialogului şi un om care caută soluţii. Sigur că trebuie să eficientizăm anumite activităţi ale ministerului, identificăm anumite fonduri. Acum avem un buget total mai mare cu 4% pe zona de educaţie. Mai mare cu 20% pe zona de cercetare, nu doar în , ci şi în general. Implementăm proiectele PNRR, care vor asigura o reformă a infrastructurii şi, după aia, încercăm să acţionăm diferenţiat, în funcţie de problemele identificate, pentru că sunt foarte multe probleme”, a mai declarat Mihai Dimian, la Parlament, notează antena3.ro.