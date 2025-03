Un britanic a rămas mut de uimire de ce a văzut într-un magazin din România: „E incredibil ce poți găsi aici”

Un stabilit în a ajuns să își facă niște cumpărături într-un magazin cunoscut, cu materiale de construcții din România. Mai precis, din Oradea.

Bărbatul a fost extrem de surprins pentru că totul i s-a părut ieftin comparativ cu prețurile din Marea Britanie.

De asemenea, britanicul a fost surprins și de calitatea produselor. El a publicat și un clip pe TikTok, în care a prezentat mai multe produse, cum ar fi uși, ferestre, dar și rafturi.

Bărbatul a spus că oferta din România este mult mai ieftină și mai diversificată decât este în Marea Britanie. Mai multe persoane care i-au lăsat comentarii la clipul postat au precizat că și salariile din țara noastră sunt mult mai mici față de cele din Marea Britanie.

Bărbatul s-a declarat surprins când a văzut că o fereastră cu geam dublu costă 433 de lei (aproximativ 76 de lire), în timp ce în Marea Britanie un produs similar ajunge la 80 de lire. El a mai spus că produsele din România par că au o calitate mai bună față de cele din Regatul Unit.

„Bună ziua, oameni buni! Suntem aici, la Hornbach, în România. Haideți să aruncăm o privire! Cât ar costa așa ceva în Marea Britanie? Și uitați-vă câte sunt! De toate dimensiunile, absolut o mulțime, și diverse mărci. Să aruncăm o privire la ușile de interior. Unele dintre ele sunt absolut incredibile și toate vin cu cadru.

Acestea sunt pentru interior, pur și simplu sistemul este mai bun, totul pare mai bun. Cele pentru exterior, bine, sunt puţin mai scumpe, dar calitatea, calitatea este genială. E incredibil ce poți găsi aici”, a declarat britanicul în clipul de pe TikTok.

comment please, like and share