Un hotelier de pe litoral s-a trezit cu mesaje răutăcioase și reacții aprinse după ce a postat un anunț de angajare: „M-au șocat”

Hotelierii români se confruntă cu lipsa acută a personalului. Oamenii nu mai vor să lucreze pe litoral și nu au încredere în angajatori. E nevoie mare de barmani, ospătari, cameriste și bucătari. Salariile sunt pe măsură. Unii câștigă chiar și o mie de euro. Spre dezamăgirea patronilor, tinerii nu par deloc interesați să muncească în perioada estivală.

Reacții surprinzătoare la un anunț de angajare

Un hotelier de pe litoral a avut o surpriză total neplăcută, după ce a postat un anunţ de angajare. În loc să primească CV-uri, omul s-a trezit cu reacţii amuzante.

Proprietarul unui hotel de pe litoral a postat un anunț e de angajare. Bărbatul a fost surprins de reacția internauților. Acesta s-a trezit cu un val de critici și mesaje acide. Se pare că salariul de 4.000 de lei e prea mic pentru cei care .

„Aici am postat anunțul, căutând cameristă, iar mai jos sunt răspunsuri care pur și simplu m-au șocat. Reacții amuzante. Nu înțeleg ce este atât de amuzant la un salariu de 4.000 de lei pe lună. Într-adevăr, lipsa de personal este una cruntă, față de ultimii ani.

Am postat un anunț căutând o cameristă pentru o pensiune de 15 camere și am primit numai comentarii răutăcioase, cum că salariul ar fi mic. Pentru 4.000 de lei au spus că nu vor să vină. Vom fi nevoiți și mama mea și fratele meu și eu și nevasta mea, toată familia ca să ținem afacerea. Că două luni pe an, atât avem”, a explicat Enache Calabache pentru Dobrogea TV.

Salarii uriașe pe litoralul românesc

Litoralul românesc se confruntă cu lipsa forței de muncă. Patronii de pe malul mării ar avea nevoie de 20.000 de angajați, a menționat preşedintelui Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Dragoş Răducan.

În mediul online circulă anunțurile de angajare pe post de cameristă, barman, ospătar, ajutor de ospătar, bucătar, recepţionist, îngrijitor, electrician, instalator şi multe altele. Salariile, spun patronii, sunt mai mari ca în ceilalţi ani, deşi ele nu reflectă pregătirea angajaţilor.

„Angajaţii s-au învăţat să muncească puţin şi să primească salarii mari. , ci este contravaloarea nevoilor şi aşteptărilor angajatului. Vin generaţiile noi care nu au fost bine pregătite nu sunt competenţi şi pentru munca pe care o făcea unul competent înainte acum trebuie să angajezi doi, dar salariile trebuie să fie la nivelul unui angajat bine pregătit. Este trist că nu realizează cât de incompetenți sunt”, spune Dragoş Răducan.