B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Patru persoane au ajuns la spital în noaptea de Revelion, după ce un incendiu a izbucnit la un priveghi. De la ce ar fi pornit focul

Patru persoane au ajuns la spital în noaptea de Revelion, după ce un incendiu a izbucnit la un priveghi. De la ce ar fi pornit focul

B1.ro
01 ian. 2026, 13:16
Patru persoane au ajuns la spital în noaptea de Revelion, după ce un incendiu a izbucnit la un priveghi. De la ce ar fi pornit focul
Sursa foto simbol: Hepta - ImagineChina / Wang hao
Cuprins
  1. Cum s-a soldat un incendiu izbucnit în timpul unui priveghi
  2. De ce a izbucnit incendiul în timpul priveghiului

Pompierii din Neamţ au avut o misiune ușor atipică. Aceștia au fost chemați să intervină la un priveghi, locuința unde avea loc evenimentul funerar fiind cuprinsă de un incendiu. 

Cum s-a soldat un incendiu izbucnit în timpul unui priveghi

Incidentul a avut loc într-o casă din orașul Bicaz, acolo unde avea loc un priveghi. Persoanele prezente la evenimentul funerar au reușit să scape din locuința în flăcări, unele fiind nevoite să spargă geamurile pentru a putea evada. Incidentul s-a soldat cu patru victime, care au suferit arsuri, intoxicație cu fum și tăieturi la mâini și picioare, în timpul evacuării. Toate au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

„În data de 01.01.2026, la ora 02.56, un localnic din oraşul Bicaz a informat, prin apel la 112, că a izbucnit un incendiu la casa vecină, de pe strada Bistriţei. Apelantul a anunţat că persoanele care locuiesc în imobilul afectat s-au autoevacuat. În următoarele 10 minute, au mai fost înregistrate 9 apeluri privitoare la acelaşi eveniment. Prin aceste apeluri, dispeceratul a mai fost informat că în locuinţă se afla corpul unei persoane, care urma să fie înhumat şi care nu a putut fi evacuat”, a informat, joi, ISU Neamţ.

Când au ajuns la intervenție, pompierii au constatat că incendiul se manifesta atât la locuință, cât și la anexe ale acesteia. Salvatorii au reușit să împiedice propagarea flăcărilor și la alte gospodării, deși riscul era unul crescut.

De ce a izbucnit incendiul în timpul priveghiului

Persoana decedată, un bărbat de 72 de ani, nu a fost scos în timp util din clădire. Trupul carbonizat i-a fost găsit de pompierii sosiți la intervenție.

„Decesul acestuia a survenit la data de 30.12.2025, iar anterior incendiului, familia a desfăşurat activităţi de priveghi în locuinţă. Pagubele înregistrate în urma incendiului au fost însemnate, respectiv: casa de locuit şi anexele gospodăreşti pe o suprafaţă de aproximativ 200 mp, bunurile din interior (mobilier, electrocasnice, articole vestimentare) şi documentele de proprietate şi identitate”, a mai transmis ISU Neamţ.

Cel mai probabil, incendiul a survenit ca urmare a unei lumânări lăsate nesupravegheate.

Tags:
Citește și...
Nou atac rusesc la granița cu România! Armata a ridicat mai multe avioane de luptă F-16
Eveniment
Nou atac rusesc la granița cu România! Armata a ridicat mai multe avioane de luptă F-16
Val de particule toxice deasupra Bucureștiului, ca urmare a artificiilor din seara de Revelion. Care au fost cele mai afectate cartiere
Eveniment
Val de particule toxice deasupra Bucureștiului, ca urmare a artificiilor din seara de Revelion. Care au fost cele mai afectate cartiere
Scene de groază la Timișoara! Oamenii au fugit speriați din calea artificiilor scăpate de sub control (VIDEO)
Eveniment
Scene de groază la Timișoara! Oamenii au fugit speriați din calea artificiilor scăpate de sub control (VIDEO)
La mulți ani, 2026! B1TV.ro vă urează un An Nou plin de sănătate și împliniri pe toate planurile
Eveniment
La mulți ani, 2026! B1TV.ro vă urează un An Nou plin de sănătate și împliniri pe toate planurile
Mesaje de Anul Nou 2026: Urări sincere, haioase și memorabile pentru toți cei dragi
Eveniment
Mesaje de Anul Nou 2026: Urări sincere, haioase și memorabile pentru toți cei dragi
Când se dau pensiile în ianuarie 2026. Se anunță întârzieri. Ce trebuie să știe toți pensionarii
Eveniment
Când se dau pensiile în ianuarie 2026. Se anunță întârzieri. Ce trebuie să știe toți pensionarii
Care sunt primele țări care au intrat deja în 2026 și cine rămâne la finalul listei. Vezi ordinea completă în care lumea trece în noul an
Eveniment
Care sunt primele țări care au intrat deja în 2026 și cine rămâne la finalul listei. Vezi ordinea completă în care lumea trece în noul an
Vâscul, talismanul începutului de an. Ce simbolizează și de ce îl păstrăm în case
Eveniment
Vâscul, talismanul începutului de an. Ce simbolizează și de ce îl păstrăm în case
Bătaia de la Ruginoasa, sub controlul forțelor de ordine. De ce au intervenit jandarmii în forță pentru oprirea bătăii tradiționale (VIDEO)
Eveniment
Bătaia de la Ruginoasa, sub controlul forțelor de ordine. De ce au intervenit jandarmii în forță pentru oprirea bătăii tradiționale (VIDEO)
Loredana, Tudor Chirilă și alți 300 de artiști protestează față de modificarea Legii dreptului de autor. Ce schimbări contestă în scrisoarea adresată Guvernului
Eveniment
Loredana, Tudor Chirilă și alți 300 de artiști protestează față de modificarea Legii dreptului de autor. Ce schimbări contestă în scrisoarea adresată Guvernului
Ultima oră
13:46 - Loredana este în doliu: „Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată”. Tatăl artistei a trecut în neființă
12:46 - Nou atac rusesc la granița cu România! Armata a ridicat mai multe avioane de luptă F-16
12:15 - Zelenski: „Acordul de pace este 90% gata”. Ce se va întâmpla în următoarea perioadă
11:23 - Val de particule toxice deasupra Bucureștiului, ca urmare a artificiilor din seara de Revelion. Care au fost cele mai afectate cartiere
11:02 - Misiune contracronometru într-o stațiune de schi din Elveția! Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite, în timpul unei explozii
10:25 - Scene de groază la Timișoara! Oamenii au fugit speriați din calea artificiilor scăpate de sub control (VIDEO)
00:00 - La mulți ani, 2026! B1TV.ro vă urează un An Nou plin de sănătate și împliniri pe toate planurile
20:57 - Mesajul lui Călin Georgescu de Anul Nou. Ce a transmis susținătorilor săi: „Vă iubesc mult, pentru că …”
20:25 - Mesajul de Anul Nou transmis de Ilie Bolojan: „Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe”
20:03 - Camilla, soția Regelui Charles, a fost agresată de un bărbat, într-un tren. Când s-a întâmplat totul: „Am fost atacată”