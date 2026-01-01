Pompierii din Neamţ au avut o misiune ușor atipică. Aceștia au fost chemați să intervină la un priveghi, locuința unde avea loc evenimentul funerar fiind cuprinsă de un incendiu.

Cum s-a soldat un incendiu izbucnit în timpul unui priveghi

Incidentul a avut loc într-o casă din orașul Bicaz, acolo unde avea loc un priveghi. Persoanele prezente la evenimentul funerar au reușit să scape din locuința în flăcări, unele fiind nevoite să spargă geamurile pentru a putea evada. Incidentul s-a soldat cu patru victime, care au suferit arsuri, intoxicație cu fum și tăieturi la mâini și picioare, în timpul evacuării. Toate au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

„În data de 01.01.2026, la ora 02.56, un localnic din oraşul Bicaz a informat, prin apel la 112, că a izbucnit un incendiu la casa vecină, de pe strada Bistriţei. Apelantul a anunţat că persoanele care locuiesc în imobilul afectat s-au autoevacuat. În următoarele 10 minute, au mai fost înregistrate 9 apeluri privitoare la acelaşi eveniment. Prin aceste apeluri, dispeceratul a mai fost informat că în locuinţă se afla corpul unei persoane, care urma să fie înhumat şi care nu a putut fi evacuat”, a informat, joi, .

Când au ajuns la intervenție, pompierii au constatat că incendiul se manifesta atât la locuință, cât și la anexe ale acesteia. Salvatorii au reușit să împiedice propagarea flăcărilor și la alte gospodării, deși riscul era unul crescut.

De ce a izbucnit incendiul în timpul priveghiului

Persoana decedată, un bărbat de 72 de ani, nu a fost scos în timp util din clădire. Trupul carbonizat i-a fost găsit de pompierii sosiți la intervenție.

„Decesul acestuia a survenit la data de 30.12.2025, iar anterior incendiului, familia a desfăşurat activităţi de priveghi în locuinţă. Pagubele înregistrate în urma incendiului au fost însemnate, respectiv: casa de locuit şi anexele gospodăreşti pe o suprafaţă de aproximativ 200 mp, bunurile din interior (mobilier, electrocasnice, articole vestimentare) şi documentele de proprietate şi identitate”, a mai transmis ISU Neamţ.

Cel mai probabil, incendiul a survenit ca urmare a unei lăsate nesupravegheate.