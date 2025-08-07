B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Un institut care studia „teleportarea" şi „călătoria în timp" a fost închis după 25 de ani

Un institut care studia „teleportarea” şi „călătoria în timp” a fost închis după 25 de ani

Selen Osmanoglu
07 aug. 2025, 07:51
Un institut care studia „teleportarea” şi „călătoria în timp” a fost închis după 25 de ani
Institutul rus care timp de peste două decenii a studiat concepte precum „teleportarea”, „călătoria în timp” sau „transmiterea informației din viitor” a fost închis.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Sute de seminarii privind „teleportarea”

Ce s-a întâmplat

Institutul rus dedicat studiilor privind „teleportarea” și „mașina timpului” și-a încetat activitatea, a informat miercuri postul RTVI, conform Observator.

Institutul se afla sub umbrela Universității de Stat din Moscova. Centrul era cunoscut pentru temele sale neobișnuite și seminariile controversate, care au atras atenția comunității științifice internaționale.

Institutul de Cercetare a Naturii Timpului a funcționat peste un sfert de secol. Acesta a fost fondat în 1999 de biofizicianul rus Alexandr Levici.

Sute de seminarii privind „teleportarea”

Institutul de Cercetare a Naturii Timpului, care funcționa ca structură afiliată Universității de Stat din Moscova, a organizat aproape 900 de seminarii înainte de închidere.

Printre obiectivele și domeniile sale de activitate se numărau studiile de mecanică cuantică cauzală.

De asemenea, printre discuții s-au numărat posibilitatea de a „primi informații din viitor”, precum și „mașina timpului și teleportarea în timp și spațiu”.

Institutul a avut și un site web. Acesta a fost actualizat pentru ultima dată la data de 3 august, înainte să se închidă.

Tags:
