Sute de seminarii privind „teleportarea”

Institutul rus dedicat studiilor privind „teleportarea” și „mașina timpului” și-a încetat activitatea, a informat miercuri postul RTVI, conform .

Institutul se afla sub umbrela Universității de Stat din Moscova. Centrul era cunoscut pentru temele sale neobișnuite și seminariile controversate, care au atras atenția comunității științifice internaționale.

Institutul de Cercetare a Naturii Timpului a funcționat peste un sfert de secol. Acesta a fost fondat în 1999 de biofizicianul rus Alexandr Levici.

Institutul de Cercetare a Naturii Timpului, care funcționa ca structură afiliată Universității de Stat din Moscova, a organizat aproape 900 de seminarii înainte de închidere.

Printre obiectivele și domeniile sale de activitate se numărau studiile de mecanică cuantică cauzală.

De asemenea, printre discuții s-au numărat posibilitatea de a „primi informații din viitor”, precum și „mașina timpului și teleportarea în timp și spațiu”.

Institutul a avut și un site web. Acesta a fost actualizat pentru ultima dată la data de 3 august, înainte să se închidă.