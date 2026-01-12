Un italian de 89 de ani a ținut ostatici doi români

Scene de groază au avut loc într-un apartament din Roma, unde un bărbat italian în vârstă de 89 de ani a ținut ostatici, timp de mai multe ore, doi muncitori români, și fiu, pe soția sa și pe îngrijitorul ucrainean. Incidentul s-a produs în timpul unor lucrări de renovare efectuate de cei doi români în locuința bătrânului.

„Era puțin confuz și ținea cărți de joc în mână”

Tânărul muncitor român le-a povestit anchetatorilor că italianul a apărut brusc pe holul apartamentului, având în mână un pachet de cărți de joc. Bărbatul părea confuz, însă comportamentul său s-a schimbat radical într-o fracțiune de secundă, scrie Adevărul.

„Era puțin confuz, încă ținea cărți în mână, ca și cum s-ar fi jucat”, a spus el. „Apoi s-a apropiat de mine, a spus «taie» și imediat și-a scos pistolul și l-a îndreptat spre fruntea mea”.

Amenințări cu moartea și apel disperat la poliție

Cuprins de panică, tânărul a reușit să se adăpostească în spatele ușii de la intrare, în timp ce tatăl său a rămas blocat în apartament, practic captiv. Situația a devenit extrem de periculoasă, în condițiile în care bătrânul a început să lanseze amenințări directe.

„A țipat că mă va ucide pe mine, pe tatăl meu, pe îngrijitoare și pe soția lui”, a continuat martorul, „așa că l-am sunat pe șeful meu, care la rândul său a anunțat poliția”.

Zona, împânzită de forțe de ordine

La scurt timp, zona a fost împânzită de mașini de poliție, ambulanțe și echipaje de intervenție, fiind mobilizate peste zece patrule.

Pentru a se proteja, tatăl muncitorului s-a refugiat pe balcon, unde s-a baricadat în spatele gratiilor ușii, rămânând în permanență în contact telefonic cu polițiștii, care încercau să-l calmeze.

Psihologul a deblocat situația după aproape două ore

După aproape două ore de tensiune extremă, psihologul bărbatului de 89 de ani a reușit să stabilească un dialog cu acesta, discutând despre presupusul joc de cărți care îl obseda. În acel moment, polițiștii au profitat de o clipă de neatenție.

Potrivit declarațiilor tânărului român, intervenția a avut loc atunci când psihologul i-a cerut agresorului să arate cărțile: bătrânul s-ar fi dus în dormitor pentru a le lua, iar forțele de ordine au pătruns și l-au dezarmat.

Două arme găsite în apartament

În urma percheziției, carabinierii au descoperit două arme în locuință, dintre care una încărcată. Ambele au fost confiscate. Italianul nu a fost arestat, întrucât suferă de o boală psihică, iar starea sa de sănătate nu permite reținerea în arest.