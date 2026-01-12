B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un italian de 89 de ani a ținut ostatici doi români

Un italian de 89 de ani a ținut ostatici doi români

Selen Osmanoglu
12 ian. 2026, 14:07
Un italian de 89 de ani a ținut ostatici doi români
Image by Max from Pixabay
Cuprins
  1. „Era puțin confuz și ținea cărți de joc în mână”
  2. Amenințări cu moartea și apel disperat la poliție
  3. Zona, împânzită de forțe de ordine
  4. Psihologul a deblocat situația după aproape două ore
  5. Două arme găsite în apartament

Scene de groază au avut loc într-un apartament din Roma, unde un bărbat italian în vârstă de 89 de ani a ținut ostatici, timp de mai multe ore, doi muncitori români, tată și fiu, pe soția sa și pe îngrijitorul ucrainean. Incidentul s-a produs în timpul unor lucrări de renovare efectuate de cei doi români în locuința bătrânului.

„Era puțin confuz și ținea cărți de joc în mână”

Tânărul muncitor român le-a povestit anchetatorilor că italianul a apărut brusc pe holul apartamentului, având în mână un pachet de cărți de joc. Bărbatul părea confuz, însă comportamentul său s-a schimbat radical într-o fracțiune de secundă, scrie Adevărul.

„Era puțin confuz, încă ținea cărți în mână, ca și cum s-ar fi jucat”, a spus el. „Apoi s-a apropiat de mine, a spus «taie» și imediat și-a scos pistolul și l-a îndreptat spre fruntea mea”.

Amenințări cu moartea și apel disperat la poliție

Cuprins de panică, tânărul a reușit să se adăpostească în spatele ușii de la intrare, în timp ce tatăl său a rămas blocat în apartament, practic captiv. Situația a devenit extrem de periculoasă, în condițiile în care bătrânul a început să lanseze amenințări directe.

„A țipat că mă va ucide pe mine, pe tatăl meu, pe îngrijitoare și pe soția lui”, a continuat martorul, „așa că l-am sunat pe șeful meu, care la rândul său a anunțat poliția”.

Zona, împânzită de forțe de ordine

La scurt timp, zona a fost împânzită de mașini de poliție, ambulanțe și echipaje de intervenție, fiind mobilizate peste zece patrule.

Pentru a se proteja, tatăl muncitorului s-a refugiat pe balcon, unde s-a baricadat în spatele gratiilor ușii, rămânând în permanență în contact telefonic cu polițiștii, care încercau să-l calmeze.

Psihologul a deblocat situația după aproape două ore

După aproape două ore de tensiune extremă, psihologul bărbatului de 89 de ani a reușit să stabilească un dialog cu acesta, discutând despre presupusul joc de cărți care îl obseda. În acel moment, polițiștii au profitat de o clipă de neatenție.

Potrivit declarațiilor tânărului român, intervenția a avut loc atunci când psihologul i-a cerut agresorului să arate cărțile: bătrânul s-ar fi dus în dormitor pentru a le lua, iar forțele de ordine au pătruns și l-au dezarmat.

Două arme găsite în apartament

În urma percheziției, carabinierii au descoperit două arme în locuință, dintre care una încărcată. Ambele au fost confiscate. Italianul nu a fost arestat, întrucât suferă de o boală psihică, iar starea sa de sănătate nu permite reținerea în arest.

Tags:
Citește și...
Ana Maria Barnoschi, record personal la vacanțe: „Am avut în jur de 7-8 sejururi”. Unde și-ar cumpăra o casă de vacanță
Eveniment
Ana Maria Barnoschi, record personal la vacanțe: „Am avut în jur de 7-8 sejururi”. Unde și-ar cumpăra o casă de vacanță
Regiunea care a devenit cea mai populară destinație turistică din UE
Eveniment
Regiunea care a devenit cea mai populară destinație turistică din UE
Dosar de omor rezolvat după aproape 27 de ani. Procurorii au trimis cazul spre judecată
Eveniment
Dosar de omor rezolvat după aproape 27 de ani. Procurorii au trimis cazul spre judecată
Fiul lui Gino Iorgulescu a încercat să se sinucidă. Cum s-a filmat Mario
Eveniment
Fiul lui Gino Iorgulescu a încercat să se sinucidă. Cum s-a filmat Mario
Vrea ca românii să meargă la prostituate legal. Deputatul care dorește legalizarea prostituției
Eveniment
Vrea ca românii să meargă la prostituate legal. Deputatul care dorește legalizarea prostituției
Top 10 cele mai bune supe și ciorbe din lume. România, reprezentată de ciorba rădăuțeană
Eveniment
Top 10 cele mai bune supe și ciorbe din lume. România, reprezentată de ciorba rădăuțeană
Primele mărturii ale lui Mario Iorgulescu, la șase ani de la accidentul mortal: „Am chemat 50 de bodyguarzi să îl bată pe tata”
Eveniment
Primele mărturii ale lui Mario Iorgulescu, la șase ani de la accidentul mortal: „Am chemat 50 de bodyguarzi să îl bată pe tata”
Rețea de proxenetism destructurată în Buzău, cu ramificații în Marea Britanie. Cum acționa gruparea care exploata tinere recrutate din România
Eveniment
Rețea de proxenetism destructurată în Buzău, cu ramificații în Marea Britanie. Cum acționa gruparea care exploata tinere recrutate din România
Guvernul pregătește noi taxe pentru locuințe: Cum și când vor intra în vigoare noile schimbări
Eveniment
Guvernul pregătește noi taxe pentru locuințe: Cum și când vor intra în vigoare noile schimbări
Zeci de trenuri au ajuns cu ore întârziere în Gara de Nord. Ce rute feroviare au înregistrat cele mai mari probleme luni dimineață
Eveniment
Zeci de trenuri au ajuns cu ore întârziere în Gara de Nord. Ce rute feroviare au înregistrat cele mai mari probleme luni dimineață
Ultima oră
15:29 - UE scumpește artificial mașinile venite din China. Chinezii nu au voie să vândă ieftin
15:29 - Ana Maria Barnoschi, record personal la vacanțe: „Am avut în jur de 7-8 sejururi”. Unde și-ar cumpăra o casă de vacanță
15:16 - Maia Sandu spune deschis cum ar vota la un referendum pentru unirea cu România. Ce șanse există ca un astfel de vot să fie organizat
14:59 - Cât mai ține gerul în România. ANM a anunțat cum va fi vremea în următoarele două săptămâni
14:54 - Regiunea care a devenit cea mai populară destinație turistică din UE
14:47 - Dosar de omor rezolvat după aproape 27 de ani. Procurorii au trimis cazul spre judecată
14:36 - Fiul lui Gino Iorgulescu a încercat să se sinucidă. Cum s-a filmat Mario
14:31 - Românii pierd avantajul cumpărăturilor din Bulgaria: țigările și alimentele s-au scumpit. Cum influențează trecerea la euro prețurile
14:20 - Bulgarii se pregătesc pentru alegeri anticipate. Principalul partid refuză să intre la guvernare
14:02 - Vrea ca românii să meargă la prostituate legal. Deputatul care dorește legalizarea prostituției