Un lup cenușiu a evadat duminică din țarcul său de la Parcul Zoologic Tama, situat în vestul capitalei japoneze , provocând închiderea temporară a grădinii zoologice și izolarea vizitatorilor, care au fost rugați să rămână în zone sigure până la capturarea animalului. Iată cum s-a întâmplat totul și în cât timp a fost găsit animalul!

Evadarea și măsurile de siguranță

Potrivit unui anunț al grădinii zoologice pe platforma X, „un lup a evadat de la grădina zoologică”.

Pentru a garanta securitatea, suspendăm temporar accesul vizitatorilor. Dacă vă aflați deja în interiorul grădinii zoologice, vă rugăm să vă adunați în fața porții principale sau să rămâneți într-o zonă sigură în interiorul unei clădiri”, a transmis instituția, potrivit Agerpres.

Incidentul a fost semnalat în jurul orei locale 9:30 de un angajat al parcului, care a observat prezența lupului într-una dintre zonele destinate vizitatorilor, potrivit postului public NHK. În urma evadării, conducerea grădinii a închis temporar porțile și a solicitat vizitatorilor să nu părăsească clădirile sau să se adune în zone sigure, pentru a preveni orice incident.

Capturarea lupului după cinci ore

După aproape cinci ore de libertate, lupul a fost capturat într-o zonă de tufişuri, după ce a fost reperat de un angajat al grădinii zoologice, conform agenției Kyodo.

Capturarea a fost anunțată prin sistemul de sonorizare al parcului, iar vizitatorii au aplaudat vestea, în cele din urmă.

Despre Parcul Zoologic Tama și lupi

Lupul evadat este unul dintre cei doi lupi cenușii aflați în prezent la grădina zoologică. Parcul Zoologic Tama a fost deschis în anii 1950 ca satelit al grădinii zoologice Ueno din Tokyo și găzduiește aproximativ 260 de specii de animale.

Parcul este situat în suburbia Hino și este unul dintre cele mai mari parcuri zoologice din vestul capitalei. Incidentul nu a raportat răniți, iar autoritățile continuă să verifice siguranța celorlalte animale și a vizitatorilor.