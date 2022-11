Un mega-ciclon a apărut în spațiu / Imagini surprinse de NASA (FOTO)

NASA a publicat imagini inedite cu un mega-ciclon care și-a făcut apariția în spațiu, notează

În fotografiile trimise se poate observa planeta Jupiter așa cum nu a mai fost văzută niciodată.

Cea mai mare planetă din Sistemul Solar, Jupiter, este monitorizată de o navă spațială a NASA din anul 2016.

Nava Juno a reușit să se apropie destul de mult de Jupiter, pe data 6 noiembrie, încât să poată surprinde imagini inedite

PJ46-86. One of the northern circumpolar cyclone in artistically enhanced detail. This is a false color image created from the raw data provided by JUNO. Credit : NASA/SwRI/MSSS/Navaneeth Krishnan S

De obicei, nava spațială face fotografii o dată la cinci săptămâni, când se apropie de regiunile polare ale lui Jupiter. Imaginile surprinse de această dată arată un mega-ciclon nordic, extrem de spectaculos.

Culorile sunt puțin modificate, tocmai pentru a crea o altă senzație, însă chiar și așa imaginile sunt inedite.

PJ46 NORTHERN CIRCUMPOLAR CYCLONES OF JUPITER – Cropped and artistically enhanced.

Attempts have been made to preserve as much detail as possible while processing from the raw data. Altitude about 26000km.

Credit: NASA/SwRI/MSSS/Navaneeth Krishnan S

