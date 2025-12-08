Un cutremur s-a produs în această dimineață într-o zonă neobișnuită pentru seisme. Mișcarea tectonică a atras atenția specialiștilor în seismologie care au privit cu atenție ce se petrece.
Mșcarea tectonică s-a produs luni, 8 deembrie 2025, la ora 07:28:30, în zona Olteniei – județul Gorj. Informațiile înregistrate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului arată că acest cutremur a avut o magnitudine de 2,1.
Conform datelor înregistrate de seismografe, mișcarea s-a produs la o adâncime de 13,5 kilometri. Cutremurul a avut loc în apropierea mai multor localități importante. Acesta s-a resimțit în următoarele zone:
Potrivit raportărilor făcute de autoritățile locale, în urma acestui seism nu au fost raportate pagube sau alte probleme semnificative. Acesta este al noulea seism înregistrat în România în luna decembrie, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,5.
Un alt cutremur de magnitudinea 3,5 s-a produs, sâmbătă dimineață, în zona seismică Vrancea. Mișcarea a fost resimțită local în mai multe orașe din estul României.
Seismul s-a produs sâmbătă, 6 decembrie, la ora 9:25, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, după cum a anunţat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Mișcarea tectonică s-a produs la o adâncime de 135,2 kilometri, conform datelor înregistrate de seismologi. Aceasta s-a resimțit în apropierea următoarelor oraşe:
În anul 2025, cele mai puternice seisme s-au produs pe 13 februarie, în județul Buzău, și pe 11 mai, în județul Vrancea. Atât primul, cât și cel de-al doilea cutremur a avut o magnitudine de 4,4.
În 2024, cel mai puternic seism înregistrat pe teritoriul României a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs tot în județul Buzău. Acesta a avut loc pe 16 septembrie și a atras atenția autorităților și specialiștilor în domeniu.