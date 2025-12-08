B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un nou cutremur în România atrage atenția specialiștilor. Zona în care s-a produs

Un nou cutremur în România atrage atenția specialiștilor. Zona în care s-a produs

Adrian Teampău
08 dec. 2025, 09:41
Un nou cutremur în România atrage atenția specialiștilor. Zona în care s-a produs
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cutremur într-o zonă neobișnuită
  2. Pământul s-a cutremurat în ziua de Sfântul Nicolae
  3. Cel mai puternic cutremur din România

Un cutremur s-a produs în această dimineață într-o zonă neobișnuită pentru seisme. Mișcarea tectonică a atras atenția specialiștilor în seismologie care au privit cu atenție ce se petrece.

Cutremur într-o zonă neobișnuită

Mșcarea tectonică s-a produs luni, 8 deembrie 2025, la ora 07:28:30, în zona Olteniei – județul Gorj. Informațiile înregistrate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului arată că acest cutremur a avut o magnitudine de 2,1.

Conform datelor înregistrate de seismografe, mișcarea s-a produs la o adâncime de 13,5 kilometri. Cutremurul a avut loc în apropierea mai multor localități importante. Acesta s-a resimțit în următoarele zone:

  • la 20 km nord-vest de Târgu-Jiu;
  • la 65 km nord-est de Drobeta-Turnu Severin;
  • la 68 km sud de Hunedoara;
  • la 82 km sud de Deva;
  • la 93 km est de Reșița.

Potrivit raportărilor făcute de autoritățile locale, în urma acestui seism nu au fost raportate pagube sau alte probleme semnificative. Acesta este al noulea seism înregistrat în România în luna decembrie, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,5.

Pământul s-a cutremurat în ziua de Sfântul Nicolae

Un alt cutremur de magnitudinea 3,5 s-a produs, sâmbătă dimineață, în zona seismică Vrancea. Mișcarea a fost resimțită local în mai multe orașe din estul României.

Seismul s-a produs sâmbătă, 6 decembrie, la ora 9:25, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, după cum a anunţat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). 

Mișcarea tectonică s-a produs la o adâncime de 135,2 kilometri, conform datelor înregistrate de seismologi. Aceasta s-a resimțit în apropierea următoarelor oraşe:

  • la 49 km vest de Focşani;
  • la 62 km est de Sfântu-Gheorghe;
  • la 64 km nord de Buzău;
  • la 74 km est de Braşov;
  • la 92 km nord-est de Ploieşti.

Cel mai puternic cutremur din România

În anul 2025, cele mai puternice seisme s-au produs pe 13 februarie, în județul Buzău, și pe 11 mai, în județul Vrancea. Atât primul, cât și cel de-al doilea cutremur a avut o magnitudine de 4,4.

În 2024, cel mai puternic seism înregistrat pe teritoriul României a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs tot în județul Buzău. Acesta a avut loc pe 16 septembrie și a atras atenția autorităților și specialiștilor în domeniu.

Tags:
Citește și...
Timișoara găzduiește artefacte din Pompeii. Ce elemente deosebite pot fi văzute în cadrul expoziției (VIDEO)
Eveniment
Timișoara găzduiește artefacte din Pompeii. Ce elemente deosebite pot fi văzute în cadrul expoziției (VIDEO)
Consumi mezeluri frecvent? Iată ce se întâmplă în corpul tău, de fapt
Eveniment
Consumi mezeluri frecvent? Iată ce se întâmplă în corpul tău, de fapt
Brazii din Danemarca, preferații românilor anul acesta. Care este motivul și la ce prețuri pot ajunge
Eveniment
Brazii din Danemarca, preferații românilor anul acesta. Care este motivul și la ce prețuri pot ajunge
Antrenorul Ioan Sdrobiș, cunoscut drept „rivalul de-o viață” al lui Mircea Lucescu, a murit la vârsta de 79 de ani
Eveniment
Antrenorul Ioan Sdrobiș, cunoscut drept „rivalul de-o viață” al lui Mircea Lucescu, a murit la vârsta de 79 de ani
Lux, istorie și natură. Ce oraș a fost desemnat cel mai elegant din Europa
Eveniment
Lux, istorie și natură. Ce oraș a fost desemnat cel mai elegant din Europa
ANPC anunță toleranță zero pentru dezvoltatorii imobiliari. Cum se vor aplica sancțiunile odată cu intrarea în vigoare a „Legii Nordis”
Eveniment
ANPC anunță toleranță zero pentru dezvoltatorii imobiliari. Cum se vor aplica sancțiunile odată cu intrarea în vigoare a „Legii Nordis”
Rezultate finale alegeri București 2025. Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei
Eveniment
Rezultate finale alegeri București 2025. Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei
Percheziții la locuința unui tânăr de 19 ani. Polițiștii au găsit peste o tonă și jumătate de articole pirotehnice
Eveniment
Percheziții la locuința unui tânăr de 19 ani. Polițiștii au găsit peste o tonă și jumătate de articole pirotehnice
MAI: 18 sesizări referitoare la fapte nelegale. Câte dintre acestea s-au confirmat
Eveniment
MAI: 18 sesizări referitoare la fapte nelegale. Câte dintre acestea s-au confirmat
Alegeri la Primăria Capitalei: Autoritățile au deschis primul dosar penal. Ce s-a descoperit
Eveniment
Alegeri la Primăria Capitalei: Autoritățile au deschis primul dosar penal. Ce s-a descoperit
Ultima oră
11:00 - Timișoara găzduiește artefacte din Pompeii. Ce elemente deosebite pot fi văzute în cadrul expoziției (VIDEO)
10:59 - Șeful USR, conferință de presă după bătaia luată de Drulă în alegeri. Ce întâmplă cu partidul lui Dominic Fritz (VIDEO)
10:44 - Consumi mezeluri frecvent? Iată ce se întâmplă în corpul tău, de fapt
10:16 - Brazii din Danemarca, preferații românilor anul acesta. Care este motivul și la ce prețuri pot ajunge
10:07 - Antrenorul Ioan Sdrobiș, cunoscut drept „rivalul de-o viață” al lui Mircea Lucescu, a murit la vârsta de 79 de ani
09:49 - Prognoza meteo, 8 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi
09:40 - Lux, istorie și natură. Ce oraș a fost desemnat cel mai elegant din Europa
09:30 - ANPC anunță toleranță zero pentru dezvoltatorii imobiliari. Cum se vor aplica sancțiunile odată cu intrarea în vigoare a „Legii Nordis”
09:19 - Cât durează pacea lui Trump. Tensiuni la granița dintre Thailanda și Cambodgia. Un soldat a fost omorât, iar alți patru au fost răniți
09:07 - Trump, despre Zelenski: „Trebuie să spun că sunt puțin dezamăgit că nu a citit încă propunerea americană”