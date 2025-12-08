Un cutremur s-a produs în această dimineață într-o zonă neobișnuită pentru seisme. Mișcarea tectonică a atras atenția specialiștilor în care au privit cu atenție ce se petrece.

Cutremur într-o zonă neobișnuită

s-a produs luni, 8 deembrie 2025, la ora 07:28:30, în zona Olteniei – județul Gorj. Informațiile înregistrate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului arată că acest cutremur a avut o magnitudine de 2,1.

Conform datelor înregistrate de seismografe, mișcarea s-a produs la o adâncime de 13,5 kilometri. Cutremurul a avut loc în apropierea mai multor localități importante. Acesta s-a resimțit în următoarele zone:

la 20 km nord-vest de Târgu-Jiu;

la 65 km nord-est de Drobeta-Turnu Severin;

la 68 km sud de Hunedoara;

la 82 km sud de Deva;

la 93 km est de Reșița.

Potrivit raportărilor făcute de autoritățile locale, în urma acestui seism nu au fost raportate pagube sau alte probleme semnificative. Acesta este al noulea seism înregistrat în România în luna decembrie, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,5.

Pământul s-a cutremurat în ziua de Sfântul Nicolae

Un alt cutremur de magnitudinea 3,5 s-a produs, sâmbătă dimineață, în zona seismică Vrancea. Mișcarea a fost resimțită local în mai multe orașe din estul României.

Seismul s-a produs sâmbătă, 6 decembrie, la ora 9:25, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, după cum a anunţat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

Mișcarea tectonică s-a produs la o adâncime de 135,2 kilometri, conform datelor înregistrate de seismologi. Aceasta s-a resimțit în apropierea următoarelor oraşe:

la 49 km vest de Focşani;

la 62 km est de Sfântu-Gheorghe;

la 64 km nord de Buzău;

la 74 km est de Braşov;

la 92 km nord-est de Ploieşti.

Cel mai puternic cutremur din România

În anul 2025, cele mai puternice seisme s-au produs pe 13 februarie, în județul Buzău, și pe 11 mai, în . Atât primul, cât și cel de-al doilea cutremur a avut o magnitudine de 4,4.

În 2024, cel mai puternic seism înregistrat pe teritoriul României a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs tot în județul Buzău. Acesta a avut loc pe 16 septembrie și a atras atenția autorităților și specialiștilor în domeniu.