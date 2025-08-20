B1 Inregistrari!
Acasa » Știri Locale » Vulcanii Noroioși, transformați în laborator științific. Cercetătorii INFP testează drone cu senzori de ultimă generație

Răzvan Adrian
20 aug. 2025, 10:25
Foto ilustrativ / Sursa: Pixabay

Pentru câteva zile, Vulcanii Noroioși din Buzău au fost un adevărat laborator în aer liber. Cercetătorii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) au desfășurat o campanie de măsurători geofizice cu ajutorul dronelor dotate cu senzori moderni, pentru a înțelege mai bine structura solului și riscurile asociate, informează INFP într-o postare pe Facebook.

Cuprins:

  • Ce fel de drone au fost folosite pentru cercetări
  • Despre vulcanii noroioși ca resursă educațională și turistică

Ce fel de drone au fost folosite pentru cercetări

Specialiștii INFP, împreună cu partenerii Skyline Drones și SPH Engineering, au efectuat teste cu drone echipate cu tehnologie avansată LiDAR, radare de penetrare a solului, magnetometre, camere termice și senzori de gaze.

Scopul misiunii a fost, potrivit acestora: „Să descifrăm structura ascunsă a acestui teren instabil, să monitorizăm emisiile de gaze și să identificăm zonele vulnerabile la alunecări”, conform INFP.

Despre vulcanii noroioși ca resursă educațională și turistică

Campania a fost realizată în cadrul GeoEduLab, laboratorul unde INFP combină cercetarea cu educația și prevenirea riscurilor geologice. Cercetătorii au avut ocazia să se formeze în utilizarea noilor tehnologii aeriene, iar datele obținute vor fi folosite în proiecte viitoare.

„În această campanie, echipa se pregătește în utilizarea dronelor și a echipamentelor geofizice, iar datele colectate devin resurse pentru a înțelege zonele și riscurile asociate cu acestea”, a declarat INFP, potrivit sursei citate.

Deși Vulcanii Noroioși sunt un obiectiv turistic bine cunoscut, cercetătorii subliniază că zona este surprinzător de puțin studiată din punct de vedere științific.

„Aceste măsurători nu doar completează cunoștințele despre Vulcanii Noroioși, ci pot fi replicate și în alte regiuni cu risc seismic sau geologic”.

