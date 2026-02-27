B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Un nou incident cu o dronă la granița cu Ucraina. Mesaj RO-Alert emis pentru locuitorii din Tulcea

Un nou incident cu o dronă la granița cu Ucraina. Mesaj RO-Alert emis pentru locuitorii din Tulcea

Adrian Teampău
27 feb. 2026, 08:58
Un nou incident cu o dronă la granița cu Ucraina. Mesaj RO-Alert emis pentru locuitorii din Tulcea
Cuprins
  1. Anunțul venit de la Ministerul Apărării
  2. Mesaj RO-alert pentru locuitorii din Tulcea

Mnisterul Apărării a anunțat că radarele au depistat o dronă, în spațiul aerian ucrainean, care se îndrepta spre nordul judeșului Tulcea. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă.

Anunțul venit de la Ministerul Apărării

Vineri dimineaţă, radarele Armatei au detectat o nouă dronă în spaţiul aerian ucrainean, care se îndrepta spre nordul judeţului Tulcea. De această dată, a anunțat Ministerul Apărării, dispozitivul nu a intrat în spațiul românesc. Chiar și așa a fost emis un mesaj RO-Alert în judeţul Tulcea, pentru locuitorii din zonele de frontieră.

„În cursul dimineţii de 27 februarie, sistemele radar ale MApN au detectat, la ora 06.57, o dronă în spaţiul aerian ucrainean, în evoluţie către nordul judeţului Tulcea. Sistemele de apărare aeriană au fost trecute în stare de alertă, iar la ora 07.17 a fost emis mesaj de avertizare a populaţiei prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată”, a transmis MApN.

Avertizarea a fost dată în condițiile în care alte incidente similare s-au ptrecut în ultimele două zile. Potrivit sursei citate, dispoztivul aerian nu a pătruns în spațiul românesc, astfel că, la ora 07.47, s-a dispus încetarea stării de alertă.

„Ministerul Apărării Naţionale monitorizează permanent spaţiul aerian, în strânsă cooperare cu aliaţii din NATO, pentru a asigura siguranţa şi integritatea teritorială a României”, a mai transmis MApN.

Mesaj RO-alert pentru locuitorii din Tulcea

Locuitorii județului Tulcea, din zona de graniţă cu Ucraina, au primit, în jurul orei 7:15, un mesaj RO-ALERT. Acesta a fost cel de-al patrulea transmis de autorități începând de miercuri seara. Noua alertă a venit ca urmare a semnalizării, de către Ministerul Apărării, a unei drone care se îndrepta către spațiul aerian național.

Tulcenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte, iar autorităţile au recomandat să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească.

„În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”, se specifică în mesajul RO-ALERT.

Miercuri seara, în jurul orei 18:15, tulcenii din zona de graniţă cu Ucraina au primit un mesaj RO-ALERT de informare cu privire la riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian. De asemenea, joi, autorităţile au transmis alte două mesaje. În ambele zile, MApN a confirmat că drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian al României.

