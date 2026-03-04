B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un mister vechi de zeci de ani al astronomiei a fost rezolvat. Cum ia naștere un nou sistem solar

Un mister vechi de zeci de ani al astronomiei a fost rezolvat. Cum ia naștere un nou sistem solar

Flavia Codreanu
04 mart. 2026, 17:44
Un mister vechi de zeci de ani al astronomiei a fost rezolvat. Cum ia naștere un nou sistem solar
Sursa foto: Facebook/ Razvan Vitionescu
Cuprins
  1. Ce este sistemul WR 112 și ce a descoperit un nou studiu
  2. Cum a clarificat studiul măsurătorile contradictorii din trecut
  3. Importanța prafului cosmic

Un nou studiu arată că stelele extrem de masive aflate aproape de finalul existenței produc particule de praf de miliardimi de metru, materie esențială din care se formează viitoarele sisteme stelare.

Ce este sistemul WR 112 și ce a descoperit un nou studiu

Cercetarea s-a concentrat pe WR 112, un sistem binar rar care include o stea de tip Wolf-Rayet, extrem de fierbinte și aflată în etapa finală de evoluție. În acest sistem, steaua principală orbitează o companioană, ambele emițând fluxuri rapide de gaz care se ciocnesc violent. În zona de impact, gazul devine dens, se comprimă și, pe măsură ce se răcește, atomii se combină pentru a forma particule solide de praf cosmic. Radiația stelară împinge apoi acest material spre exterior, creând structuri spiralate spectaculoase, asemănătoare unei moriști cosmice.

„Este uimitor să știi că unele dintre cele mai masive stele din Univers produc unele dintre cele mai mici particule de praf înainte să moară. Diferența de dimensiune dintre stea și praful pe care îl produce este de aproximativ un cvintilion la unu”, a declarat Donglin Wu, autorul principal al cercetării de la California Institute of Technology.

Cum a clarificat studiul măsurătorile contradictorii din trecut

Timp de decenii, astronomii s-au confruntat cu rezultate opuse: unele observații indicau granule extrem de mici, în timp ce altele sugerau particule mult mai mari, de 0,1 micrometri. Pentru a rezolva discrepanța, cercetătorii au combinat datele de la Telescopul Spațial James Webb, sensibil la praful cald, cu cele de la rețeaua ALMA, care identifică particulele reci. Faptul că ALMA nu a detectat un semnal puternic a confirmat că majoritatea granulelor sunt, de fapt, prea mici pentru a fi identificate la lungimi de undă milimetrice.

„Dintre cele patru modele de distribuție a dimensiunii granulelor testate, o distribuție bimodală, cu granule nanometrice abundente și o populație secundară de 0,1 microni, reproduce cel mai bine datele observate”, au explicat autorii studiului.

Importanța prafului cosmic

Descoperirea oferă indicii  despre modul în care galaxiile iau naștere cu carbon, un element vital pentru apariția vieții. Conform estimărilor, sistemul WR 112 produce anual o cantitate de praf echivalentă cu de trei ori masa Lunii. Deoarece acest praf este bogat în carbon, dimensiunea și distribuția particulelor influențează direct modul în care acest element se împrăștie în spațiul interstelar, scrie știripesurse.

Tags:
Citește și...
Caz nou de cruzime asupra animalelor: Un bărbat din Afumați și-a ucis câinele și bătut calul. În urmă cu 5 ani a incendiat alt animal
Eveniment
Caz nou de cruzime asupra animalelor: Un bărbat din Afumați și-a ucis câinele și bătut calul. În urmă cu 5 ani a incendiat alt animal
Crimă la o stână din Timiș. Bărbat omorât în bătaie și abandonat într-o anexă. Agresorul a fost reținut
Eveniment
Crimă la o stână din Timiș. Bărbat omorât în bătaie și abandonat într-o anexă. Agresorul a fost reținut
Scandalul fraudării concursurilor de angajare la Agricultură. Fostul ministru Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare.
Eveniment
Scandalul fraudării concursurilor de angajare la Agricultură. Fostul ministru Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare.
Sistem de alarmă vs. monitorizare activă: De ce o simplă sirenă nu garantează siguranța ta?
Eveniment
Sistem de alarmă vs. monitorizare activă: De ce o simplă sirenă nu garantează siguranța ta?
Newsweek: Municipiul Brad cu doar 12.000 locuitori. Are pierderi de 2.000.000€ și plătește salarii de 1.200.000 euro
Eveniment
Newsweek: Municipiul Brad cu doar 12.000 locuitori. Are pierderi de 2.000.000€ și plătește salarii de 1.200.000 euro
Polițist din București, judecat pentru luare de mită în arest. Cum ar fi facilitat o întâlnire ilegală
Eveniment
Polițist din București, judecat pentru luare de mită în arest. Cum ar fi facilitat o întâlnire ilegală
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență în caz de cutremur și de ce este important să îl ai pregătit
Eveniment
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență în caz de cutremur și de ce este important să îl ai pregătit
Decizie definitivă în dosarul lui Mario Iorgulescu: ÎCCJ schimbă cursul procesului. Ce a hotărât
Eveniment
Decizie definitivă în dosarul lui Mario Iorgulescu: ÎCCJ schimbă cursul procesului. Ce a hotărât
Soluția găsită ca profesorii blocați în Orientul Mijlociu să nu piardă bani la salariu
Eveniment
Soluția găsită ca profesorii blocați în Orientul Mijlociu să nu piardă bani la salariu
Turismul european bate un nou record în 2025. Unde se situează România în clasament
Eveniment
Turismul european bate un nou record în 2025. Unde se situează România în clasament
Ultima oră
18:31 - Iranienii au încercat să-l asasineze pe Donald Trump: Americanii au eliminat un lider care ar fi pregătit atentatul
18:20 - Caz nou de cruzime asupra animalelor: Un bărbat din Afumați și-a ucis câinele și bătut calul. În urmă cu 5 ani a incendiat alt animal
18:08 - Criză a carburanților provocată de războiul din Orientul Mijlociu. Cozi în benzinăriile în Germania și Grecia
17:45 - Prețul gazelor ar putea rămâne la 0,31 lei/kWh încă un an. Ce lege pregătește Guvernul
17:30 - Crimă la o stână din Timiș. Bărbat omorât în bătaie și abandonat într-o anexă. Agresorul a fost reținut
17:21 - Scandalul fraudării concursurilor de angajare la Agricultură. Fostul ministru Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare.
17:18 - Reguli stricte pentru armata americană: CEO-ul OpenAI interzice folosirea AI pentru spionaj sau roboți ucigași
17:03 - Kanye West nu este dorit la Marsilia. Concertul rapperului ar putea fi anulat din cauza atitudinii sale pro-naziste
16:53 - Funeraliile ayatollahului Ali Khamenei, amânate la Teheran. Motivul invocat de iranieni
16:47 - Atac cu dronă asupra unei baze americane lângă Bagdad. Atacul a fost revendicat de milițiile irakiene. A fost atacat și un hotel din Erbil, unde erau cazați soldați americani