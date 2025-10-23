„Lunchbox aesthetic”…așa se numește noul trend, care face, de-a dreptul, ravagii pe TikTok. Mame, destul de multe la număr, de pretutindeni, încearcă să „cosmetizeze” pentru școală al copiilor lor. Dacă în trecut copiii erau trimiși la școală cu un simplu sandviș sau cu un ou fiert, ei bine, părinții din zilele noastre dovedesc că sunt ceva mai creativi.

Există, desigur, un motiv pentru care mămicile apelează la acest truc, de a face ca pachetul pentru școală să arate drăguț. Se pare că atunci când copiii văd mâncarea, pregătită într-un anume fel, apetitul lor crește, iar asta nu poate decât să îi facă fericiți pe părinți.

Ce spun mamele despre acest trend

Mămicile au explicat motivul pentru care apelează la acest „truc”. Se pare că acestea nu își doresc să se trezească în situația în care copilului să îi fie foame și să trebuiască să mănânce alimente nesănătoase. Astfel, un pachet cu alimente proaspete, sănătoase, variate nu poate decât să fie o bucurie și pentru copil și pentru părinte.

„Apelez la creativitate, îmi place să mă joc în bucătărie cu ce am în frigider”, spune o mămică, conform

„Tot timpul mă pregătesc dinainte ca să mă asigur că mănâncă ce trebuie și că nu ajungem în situația în care «mami, mi-e foame, ia-mi și mie un covrig, ia-mi o plăcintă»”, adaugă o altă mămică, potrivit aceleiași surse.

Ce părere au nutriționiștii despre pachetul pentru școală

Când vine vorba despre specialiști, ei bine aceștia precizează că atât un pachețel clasic, compus dintr-un sandviș „de calitate” și lactate sănătoase, cât și varianta unei caserole pline de gustări, pe bază de fructe și legume, pot fi soluții potrivite.

„Nu blamăm nici vechiul sandviș dacă este conceput din ingrediente de calitate și aici vorbim de o pâine cu maia, poate o șuncă făcută din carne 100% și de niște lactate de calitate. Putem merge și pe varianta lunch-boxului cu fructe și diverse dulciuri fără zahăr făcute în casă”, mărturisește Nela Pricop, nutriționist.