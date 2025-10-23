B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un nou trend face ravagii pe TikTok! Mamele, într-o adevărată competiție, privind pachetul de școală al copiilor. Ce spun specialiștii

Un nou trend face ravagii pe TikTok! Mamele, într-o adevărată competiție, privind pachetul de școală al copiilor. Ce spun specialiștii

Elena Boruz
23 oct. 2025, 11:04
Un nou trend face ravagii pe TikTok! Mamele, într-o adevărată competiție, privind pachetul de școală al copiilor. Ce spun specialiștii
Sursă foto: Freepik/ @rawpixel.com
Cuprins
  1. Ce spun mamele despre acest trend
  2. Ce părere au nutriționiștii despre pachetul pentru școală

„Lunchbox aesthetic”…așa se numește noul trend, care face, de-a dreptul, ravagii pe TikTok. Mame, destul de multe la număr, de pretutindeni, încearcă să „cosmetizeze” pachețelul pentru școală al copiilor lor. Dacă în trecut copiii erau trimiși la școală cu un simplu sandviș sau cu un ou fiert, ei bine, părinții din zilele noastre dovedesc că sunt ceva mai creativi.

Există, desigur, un motiv pentru care mămicile apelează la acest truc, de a face ca pachetul pentru școală să arate drăguț. Se pare că atunci când copiii văd mâncarea, pregătită într-un anume fel, apetitul lor crește, iar asta nu poate decât să îi facă fericiți pe părinți.

Ce spun mamele despre acest trend

Mămicile au explicat motivul pentru care apelează la acest „truc”. Se pare că acestea nu își doresc să se trezească în situația în care copilului să îi fie foame și să trebuiască să mănânce alimente nesănătoase. Astfel, un pachet cu alimente proaspete, sănătoase, variate nu poate decât să fie o bucurie și pentru copil și pentru părinte.

„Apelez la creativitate, îmi place să mă joc în bucătărie cu ce am în frigider”, spune o mămică, conform știrile pro tv.

„Tot timpul mă pregătesc dinainte ca să mă asigur că mănâncă ce trebuie și că nu ajungem în situația în care «mami, mi-e foame, ia-mi și mie un covrig, ia-mi o plăcintă»”, adaugă o altă mămică, potrivit aceleiași surse.

Ce părere au nutriționiștii despre pachetul pentru școală

Când vine vorba despre specialiști, ei bine aceștia precizează că atât un pachețel clasic, compus dintr-un sandviș „de calitate” și lactate sănătoase, cât și varianta unei caserole pline de gustări, pe bază de fructe și legume, pot fi soluții potrivite.

„Nu blamăm nici vechiul sandviș dacă este conceput din ingrediente de calitate și aici vorbim de o pâine cu maia, poate o șuncă făcută din carne 100% și de niște lactate de calitate. Putem merge și pe varianta lunch-boxului cu fructe și diverse dulciuri fără zahăr făcute în casă”, mărturisește Nela Pricop, nutriționist.

Tags:
Citește și...
Accident aviatic, în Vaslui. Victima, un cunoscut om de afaceri sucevean. Despre cine este vorba
Eveniment
Accident aviatic, în Vaslui. Victima, un cunoscut om de afaceri sucevean. Despre cine este vorba
Filmul românesc „Cursa” se lansează în cinematografe pe 24 octombrie, inclusiv în format 4DX
Eveniment
Filmul românesc „Cursa” se lansează în cinematografe pe 24 octombrie, inclusiv în format 4DX
Administrația „Apele Române” a pierdut 450 de milioane de euro pentru că nu a făcut investiții împotriva inundațiilor / 500 de angajați au avut spor de fonduri europene
Eveniment
Administrația „Apele Române” a pierdut 450 de milioane de euro pentru că nu a făcut investiții împotriva inundațiilor / 500 de angajați au avut spor de fonduri europene
Dublă tragedie, în Harghita! Doi tineri au fost găsiți morți, într-o mașină
Eveniment
Dublă tragedie, în Harghita! Doi tineri au fost găsiți morți, într-o mașină
Prefectul Capitalei, despre intervenția Distrigaz: „Îmi dau şi eu seama că există o problemă în tot acest proces”
Eveniment
Prefectul Capitalei, despre intervenția Distrigaz: „Îmi dau şi eu seama că există o problemă în tot acest proces”
Studiu: Limitarea consumului de zahăr în primii doi ani de viață are beneficii durabile pentru inimă
Eveniment
Studiu: Limitarea consumului de zahăr în primii doi ani de viață are beneficii durabile pentru inimă
Un bărbat drogat a încercat să forțeze, cu mașina, intrarea în incinta Ambasadei Rusiei la București (VIDEO)
Eveniment
Un bărbat drogat a încercat să forțeze, cu mașina, intrarea în incinta Ambasadei Rusiei la București (VIDEO)
Tragedie dublă la mare! Un bărbat s-a înecat după ce placa de surf s-a rupt în timpul furtunii, iar prietenul lui a murit încercând să îl salveze
Eveniment
Tragedie dublă la mare! Un bărbat s-a înecat după ce placa de surf s-a rupt în timpul furtunii, iar prietenul lui a murit încercând să îl salveze
Artan, nouă reacție la acuzațiile de hărțuire: „Cer părților vătămate să mă ierte”. Pe ce a dat vina (VIDEO)
Eveniment
Artan, nouă reacție la acuzațiile de hărțuire: „Cer părților vătămate să mă ierte”. Pe ce a dat vina (VIDEO)
Arad: Un tramvai a plecat singur din depou, a lovit două mașini și s-a oprit într-un alt tramvai. „Am fost loviţi extraordinar de tare, o bubuitură foarte puternică” (VIDEO)
Eveniment
Arad: Un tramvai a plecat singur din depou, a lovit două mașini și s-a oprit într-un alt tramvai. „Am fost loviţi extraordinar de tare, o bubuitură foarte puternică” (VIDEO)
Ultima oră
12:59 - Accident aviatic, în Vaslui. Victima, un cunoscut om de afaceri sucevean. Despre cine este vorba
12:57 - Ce se întâmplă cu Ilie Bolojan? Până și PNL-ul îl critică (VIDEO)
12:45 - Amenințări cu moartea pentru Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare. Dezvăluiri din investigație (VIDEO)
12:28 - Statele Unite, noi sancțiuni împotriva Rusiei, după anularea summitului Trump-Putin
12:21 - Tily Niculae, la două luni de la dezvăluirea divorțului: „Cel mai bun lucru pe care l-ai făcut vreodată”. Ce mărturisiri a făcut vedeta
12:17 - Filmul românesc „Cursa” se lansează în cinematografe pe 24 octombrie, inclusiv în format 4DX
11:55 - Administrația „Apele Române” a pierdut 450 de milioane de euro pentru că nu a făcut investiții împotriva inundațiilor / 500 de angajați au avut spor de fonduri europene
11:49 - Dublă tragedie, în Harghita! Doi tineri au fost găsiți morți, într-o mașină
11:41 - Vânt puternic în vestul și centrul țării. ANM a emis o atenționare de cod galben
11:26 - Aventurile Dianei Șoșoacă în Rusia. Imagini inedite din Moscova (VIDEO)