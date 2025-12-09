B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Un vlogger străin celebru laudă România. Ce mit a încercat să demonteze după vizita în țara noastră: „Mergi înainte să judeci!”

Un vlogger străin celebru laudă România. Ce mit a încercat să demonteze după vizita în țara noastră: „Mergi înainte să judeci!”

09 dec. 2025, 21:16
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum a ajuns vloggerul olandez să petreacă trei săptămâni în România
  2. Cum a descris străinul țara noastră
  5. Ce oraș din România i-a plăcut cel mai mult vloggerului olandez

După ce a vizitat mai multe orașe din România, dar și în timpul șederii sale, un vlogger olandez de călătorii a făcut mai multe postări prin care a lăudat țara noastră. Tânărul a încercat să contrazică cu exemple concrete speculațiile care proiectau o imagine negativă asupra țării noastre. 

Cum a ajuns vloggerul olandez să petreacă trei săptămâni în România

Conținutul lui Luke Patrick Hoogmoed are în centru călătoria sa solitară prin Europa. Printre țările pe care le-a bifat se numără și România, acolo unde a petrecut trei săptămâni. În decursul acestora, a vizitat mai multe orașe cunoscute din țara noastră: București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, Sighișoara și Vatra Dornei.

„Ideea era să petrec o săptămână în România, apoi să mă întorc prin Bulgaria ca să prind trenul spre Istanbul. Ca de obicei când călătoresc, planurile s-au schimbat.

Nu am putut să cumpăr un bilet pentru trenul Sofia-Istanbul în avans, așa că a trebuit să mă adaptez. Pe scurt, am prins un zbor spre Istanbul mai târziu, ceea ce a însemnat că am avut timp în plus în România!”, a spus olandezul într-un filmuleț publicat pe Instagram, unde are peste 600.000 de urmăritori.

Cum a descris străinul țara noastră

Printre calitățile pe care le-a remarcat olandezul la țara noastră, în timpul șederii sale, se numără siguranța și curățenia. Într-un videoclip postat pe TikTok, tânărul a ținut să sublinieze că speculațiile potrivit cărora România ar fi o țară periculoasă sunt complet false.

„«România este foarte periculoasă». Cel puțin, asta cred mulți oameni… Și, de cele mai multe ori, «acei oameni» niciodată nu au vizitat țara pe care o numesc periculoasă, (…).

Aș putea face acest videoclip pentru majoritatea țărilor din Europa de Est. Sunt foarte sigure și curate, însă oamenii încă le consideră dubioase, periculoase și murdare. Mergi înainte să judeci!”, a precizat el.

În timpul vizitei sale în Sibiu, Luke a fost surprins să afle că: „Cafenelele își lasă scaunele și mesele afară după ora închiderii. Poți să te bucuri de prânzul tău în parc, cu toate bagajele tale lângă tine. Părinții își scot copiii la evenimente nocturne în oraș. Femeile pot să meargă singure pe stradă pe timpul nopții”, a relatat olandezul.

Ce oraș din România i-a plăcut cel mai mult vloggerului olandez

Dintre orașele românești în care a fost, Bucureștiul l-a impresionat cel mai tare pe turistul străin. „Punctul culminant al călătoriei” în țara noastră a fost chiar un festival de lumini, care a avut loc în cursul toamnei.

Pe podium, alături de București, au mai fost și Sighișoara, care a primit nota 7,5/10, și Vatra Dornei, care a primit nota 7/10. Și Iașiul l-a impresionat pe turist, care a descris orașul din inima Moldovei drept: „Un oraș foarte plăcut și bogat cultural, cu oameni drăguți”.

Sibiul, notat cu 6,8/10, și Brașovul, care a primit nota 6,5/10, nu l-au impresionat în mod special pe Luke, deși sunt două dintre cele mai turistice destinații din țara noastră. Deși vloggerul nu a negat că sunt două orașe frumoase, el le-a considerat „plictisitoare”.

Nici Cluj-Napoca nu a fost pe placul olandezului, motiv pentru care a ocupat și ultima poziție în clasament.

„Mai mult un oraș pentru a locui decât pentru a vizita. Fantastic pentru studenți, de exemplu!”, a remarcat Luke.

