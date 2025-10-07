Cetățenii Uniunii Europene își pot acum comanda online o mașină chinezească, direct din China, iar livrarea se face până la ușa clientului.

Noua ofertă a unei companii chineze a atras atenția publicului european datorită prețurilor extrem de mici. Unele modele le poți achiziționa chiar și cu 20.000 de dolari, cu toate taxele și transportul incluse.

Potrivit publicației , serviciul lansat de o firmă chineză cu sediul european la Praga permite achiziția legală a mașinilor produse în China, cu omologare europeană.

„Pentru prima dată, pasionații de vehicule electrice din pot comanda un vehicul electric chinezesc, BEV sau PHEV, direct din China și îl putem livra direct la ușa lor. Noul nostru serviciu elimină complexitățile și dificultățile cunoscute asociate cu importurile internaționale de mașini”, a transmis directorul operațional al companiei.

Ce modele de mașini chinezești pot fi comandate online

Pe site-ul companiei, sunt disponibile mai multe modele electrice pe care le poți achiziționa la prețuri foarte bune, greu de egalat pe piața europeană.

Mașinile mici, precum BYD Seagull (Dolphin Surf), Geely Ceome, Wuling Bingo sau Neta Aya, pornesc de la 9.000 – 10.000 de dolari.

Pentru modelele mai mari, prețurile ajung până la 20.000 de dolari:

Baojun Yep (SUV asemănător cu Suzuki Ignis) – 11.200 dolari

BYD Seal 06 – 15.300 dolari

Leapmotor C10 – 17.030 dolari

Cât costă transportul și omologarea în Uniunea Europeană pentru o mașină chinezească

Compania explică clar cum se desfășoară procesul de livrare și ce taxe trebuie plătite.

„Expediem mașini în Uniunea Europeană. Odată ce mașina sosește în port, putem livra în orice colț al Europei. Clientul este obligat să plătească vama și alte taxe, dacă este cazul. Noi putem ajuta cu acest serviciu. Putem asigura omologarea EU”, a anunțat firma chineză, care a afișat un cost de 2.500 de dolari pentru omologarea individuală.

Transportul variază între 2.870 de dolari (livrare în port) și 5.470 de dolari (livrare direct la ușa clientului).

Cât ajunge să coste o mașină chinezească livrată în Europa

Un client care cumpără o mașină de 10.000 de dolari va plăti, în total, în jur de 18.000 de dolari după includerea taxelor vamale, transport și omologare

Pentru unele modele, tarifele vamale mai ridicate pot crește costurile finale chiar peste această sumă.

Chiar și așa, prețurile rămân competitive față de ofertele similare existente în Europa, mai ales pentru cei interesați de vehicule electrice accesibile.